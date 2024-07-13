Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Ülkemizin mizahşörleri yine formundaydı. Bu sefer de yaptıkları, yedikleri yemekleri mizahlarına alet eden kişiler döktürdü! Bir haftada ise birbirinden komik yemek tweetleri çıktı ortaya!
Gelin birlikte göz atalım.
O çayın tadını başka yerde bulamazsın mesela.
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