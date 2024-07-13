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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.07.2024 - 09:09

Ülkemizin mizahşörleri yine formundaydı. Bu sefer de yaptıkları, yedikleri yemekleri mizahlarına alet eden kişiler döktürdü! Bir haftada ise birbirinden komik yemek tweetleri çıktı ortaya!

Gelin birlikte göz atalım.

O çayın tadını başka yerde bulamazsın mesela.

O çayın tadını başka yerde bulamazsın mesela.
twitter.com

Ohh ne içilir şimdi!

Ohh ne içilir şimdi!
twitter.com

Bu güzellikleri sevmeyen var mıdır ki?

Bu güzellikleri sevmeyen var mıdır ki?
twitter.com

Geleceğimizden daha kara...

Geleceğimizden daha kara...
twitter.com

Albino sarmadan sonra bu iyi geldi.

Albino sarmadan sonra bu iyi geldi.
twitter.com

Afiyet olsun!

Afiyet olsun!
twitter.com

Peki kahvaltımız ne mi?

Peki kahvaltımız ne mi?
twitter.com

İçinde çiğköfte gibi yatacaksın...

İçinde çiğköfte gibi yatacaksın...
twitter.com

O keke kısır bulaşmazsa olmaz bir kere.

O keke kısır bulaşmazsa olmaz bir kere.
twitter.com

Kokusu burnumuza geldi.

Kokusu burnumuza geldi.
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!
twitter.com

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