Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Ülkemizin mizahşörleri bazen öyle döktürüyor ki kendimizi tutamıyoruz. Tıpkı yemekleriyle döktürenler gibi! Yoksa döktüremeyenler mi demeliydik?
Gelin yaptıkları yemekleri mizahlarına alet eden kişilerin en komik yemekli tweetlerine göz atalım.
Zeytinin yağını çıkarıp yine zeytinin üstüne dökmek gibi.
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