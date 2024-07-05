Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.07.2024 - 22:32

Ülkemizin mizahşörleri bazen öyle döktürüyor ki kendimizi tutamıyoruz. Tıpkı yemekleriyle döktürenler gibi! Yoksa döktüremeyenler mi demeliydik?

Gelin yaptıkları yemekleri mizahlarına alet eden kişilerin en komik yemekli tweetlerine göz atalım.

Zeytinin yağını çıkarıp yine zeytinin üstüne dökmek gibi.

Zeytinin yağını çıkarıp yine zeytinin üstüne dökmek gibi.
twitter.com

Çileklisi yok mu babaanne?

Çileklisi yok mu babaanne?
twitter.com

Twitter'ın güzellik algılarına uymak zorunda olmadığı zamanlar.

Twitter'ın güzellik algılarına uymak zorunda olmadığı zamanlar.
twitter.com

Erkek eli değmiş gibi diyecektik ki...

Erkek eli değmiş gibi diyecektik ki...
twitter.com

Sonuna kadar okuyun.

Sonuna kadar okuyun.
twitter.com

Benzetme denince de biz.

Benzetme denince de biz.
twitter.com

Şu hareketi yapmayan yoktur!

Şu hareketi yapmayan yoktur!
twitter.com

Aman aman...

Aman aman...
twitter.com

Hiç üzümü buzlukta dondurmayı denediniz mi?

Hiç üzümü buzlukta dondurmayı denediniz mi?
twitter.com

Haftayı güzel bir öneriyle kapatmış olalım. 

Haftaya görüşmek üzere!

İlginizi Çekebilir

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın