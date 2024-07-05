Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Ülkemizin mizahşörleri bazen öyle döktürüyor ki kendimizi tutamıyoruz. Tıpkı yemekleriyle döktürenler gibi! Yoksa döktüremeyenler mi demeliydik?

Gelin yaptıkları yemekleri mizahlarına alet eden kişilerin en komik yemekli tweetlerine göz atalım.