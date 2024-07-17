Aşure Sevenlere Köylü Diyen Kullanıcıyı Pişman Eden Mizahşörler

Sosyal medyada kimi zaman herkesi ilgilendiren bir tartışma başlar. Bu sefer de tam aşureayı gelmişken aşureye dair bir tartışma başladı! Bir kullanıcı, aşure severlere köylü deyince aşure severler ayaklandı.
Peki siz bu tartışmanın hangi tarafındasınız?
Yılın en 'tatlı' zamanı geldi çattı! Peki bir tabak aşure alır mıydınız?
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Hatta aşureye alternatif, brownie veya magnolia günü olsa bile diyenler var!
Peki bu tartışmayı bir adım öteye taşıyalım...Aşure seven köylü müdür?
Aşure sevdiğini de köylü olduğunu kabul edenler de var...
Bir gün büyüdüğünü anlayacaksın. Tıpkı sade soda gibi.
Durum o kadar fena! 😂
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Kuru kayısı yerken bir anda ağzınıza gelen fasulye...
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