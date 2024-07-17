Aşure Sevenlere Köylü Diyen Kullanıcıyı Pişman Eden Mizahşörler

Sosyal medyada kimi zaman herkesi ilgilendiren bir tartışma başlar. Bu sefer de tam aşure ayı gelmişken aşureye dair bir tartışma başladı! Bir kullanıcı, aşure severlere köylü deyince aşure severler ayaklandı.

Peki siz bu tartışmanın hangi tarafındasınız?