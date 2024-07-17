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Aşure Sevenlere Köylü Diyen Kullanıcıyı Pişman Eden Mizahşörler

Aşure Sevenlere Köylü Diyen Kullanıcıyı Pişman Eden Mizahşörler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.07.2024 - 13:56

Sosyal medyada kimi zaman herkesi ilgilendiren bir tartışma başlar. Bu sefer de tam aşure ayı gelmişken aşureye dair bir tartışma başladı! Bir kullanıcı, aşure severlere köylü deyince aşure severler ayaklandı.

Peki siz bu tartışmanın hangi tarafındasınız?

Yılın en 'tatlı' zamanı geldi çattı! Peki bir tabak aşure alır mıydınız?

Yılın en 'tatlı' zamanı geldi çattı! Peki bir tabak aşure alır mıydınız?

Muhtemelen bu soruya verilen cevaplar da ikiye bölünecek. Zira aşurenin seveni olduğu kadar sevmeyeni de çok. Kimisi birbirinden farklı meyvelerin, sebzelerin bir araya gelip oluşturduğu bu tatlıya bayılırken kimileri de pek oralı olamıyor.

Hatta aşureye alternatif, brownie veya magnolia günü olsa bile diyenler var!

Hatta aşureye alternatif, brownie veya magnolia günü olsa bile diyenler var!
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Peki bu tartışmayı bir adım öteye taşıyalım...Aşure seven köylü müdür?

Peki bu tartışmayı bir adım öteye taşıyalım...Aşure seven köylü müdür?
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Efendim gördüğünüz gibi, biz demiyoruz bunu!

Aşure sevdiğini de köylü olduğunu kabul edenler de var...

Aşure sevdiğini de köylü olduğunu kabul edenler de var...
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Bir gün büyüdüğünü anlayacaksın. Tıpkı sade soda gibi.

Bir gün büyüdüğünü anlayacaksın. Tıpkı sade soda gibi.
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Durum o kadar fena! 😂

Durum o kadar fena! 😂
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👇🏻

👇🏻
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Kuru kayısı yerken bir anda ağzınıza gelen fasulye...

Kuru kayısı yerken bir anda ağzınıza gelen fasulye...
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👇🏻

Canımız çoktan aşure çekti bile!

Fazla ofansif...

Fazla ofansif...
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Peki siz hangi taraftasınız?

Güzel bir aşure tarifine buradan ulaşabilirsiniz;

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