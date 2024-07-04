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Aşure Nasıl Yapılır? Tadına Doyum Olmayan Aşure Yapımının Püf Noktaları Nelerdir?

Aşure Nasıl Yapılır? Tadına Doyum Olmayan Aşure Yapımının Püf Noktaları Nelerdir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
04.07.2024 - 10:43

Muharrem ayı, İslam tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Hicretin başladığı ve Müslümanların manevi duygularını yoğun bir şekilde yaşadığı bir zaman dilimi olarak her yıl büyük bir ilgi ve coşkuyla karşılanır. Bu özel dönem, aynı zamanda aşure gününün de kutlandığı bir aydır. Bu geleneksel ve manevi değeri yüksek tatlı, her yıl olduğu gibi bu yıl da tatlı bir heyecan ve telaşla bekleniyor.

Bu özel gün vesilesiyle, evlerinde dualar eşliğinde aşure pişirip sevdiklerine dağıtmak isteyenler, lezzetli ve tam kıvamında bir aşure tarifi arayışı içerisine giriyor. Ancak, klasik ve lezzetli bir aşure tarifi, kararmadan, tam kıvamında ve kaşık kaşık yedirten bir lezzet sunar. Peki, aşure nasıl yapılır? 

İşte, lezzetli bir aşure yapmanın sırları ve püf noktaları...

Muharrem ayının başlangıcıyla birlikte, tüm İslam alemi aşure malzemelerini hazırlayarak manevi değeri yüksek ve özel bugün için tatlı bir telaşa kapıldı.

Muharrem ayının başlangıcıyla birlikte, tüm İslam alemi aşure malzemelerini hazırlayarak manevi değeri yüksek ve özel bugün için tatlı bir telaşa kapıldı.

Aşure günü, Muharrem ayının 10. günü olarak kabul edilir ve 2024 yılında ise 16 Temmuz Salı gününe denk geliyor. Bu özel gün, bolluk ve bereketin yanı sıra paylaşmayı da simgeler ve bu sebeple aşure hazırlıkları hızla devam ediyor. Aşure yapmanın en iyi yolları ve püf noktaları da oldukça merak ediliyor. Eğer binlerce tarif arasında kaybolmuşsanız ve 'Hangi tarifi denesem acaba?' diye düşünüyorsanız, doğru ölçülerle ve lezzetli bir aşure tarifi için doğru yerdesiniz.

Aşure Gününün Önemi Nedir

Aşure Gününün Önemi Nedir

Kur'an-ı Kerim, Muharrem ayını büyük bir saygı ve hürmetle anılan aylardan biri olarak tanımlar. Bu ayın içerisinde yer alan ve oldukça değerli kabul edilen aşure günü, Allah'ın dua edenlerin dileklerini geri çevirmediği bir gün olarak bilinir. Aynı zamanda aşure günü, peygamberler tarihi açısından da özel bir anlam taşır. Kur'an-ı Kerim'de, bu günün Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulduğu ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'i geçip İsrailoğullarını Firavun'un zulmünden kurtardığı gün olduğu belirtilir.

Bunun yanı sıra, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıktığı, Hazreti İbrahim'in ateşin içinde yanmadığı, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileştiği ve Hazreti Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuştuğu gibi birçok önemli olayın da aşure gününde gerçekleştiği rivayet edilir. Hazreti Nuh ve onun çağrısıyla gemiye binenlerin aşure yediği ve bu geleneğin Müslüman toplumunda bugüne kadar devam ettiği bilinir.

Aşure Yapımının Püf Noktaları Nelerdir?

Aşure Yapımının Püf Noktaları Nelerdir?

Aşure yapımında dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri, kullanacağınız tencerenin büyüklüğüdür. Çünkü bu, aşurenin pişme sürecini ve sonucunu doğrudan etkiler. Ayrıca, aşure malzemelerini alırken taze ürünler tercih etmek, lezzetin kalitesini artırır.

Aşure yapımının bir diğer önemli aşaması ise malzemelerin hazırlanmasıdır. Özellikle nohut, fasulye ve yarma gibi bakliyatları bir gece önceden ıslatarak yumuşatmak, aşurenin kıvamını belirler. Bu malzemeler yumuşamazsa, diğer malzemelerle uyumlu bir kıvam oluşturamazlar.

Aşure, genellikle 2 saat civarında bir sürede pişer. Ancak aşurenin tam olarak pişip pişmediğini anlamak için rengine ve kıvamına bakmak gerekir. Yoğun bir kıvama sahip olan aşure, servise hazır demektir.

Aşure Yapımında Kullanılan Malzemeler:

  • 3 su bardağı aşurelik buğday

  • 1 su bardağı kuru fasulye

  • 1 su bardağı nohut

  • 1 su bardağı kuru kayısı

  • 1 su bardağı kuru üzüm

  • 1 su bardağı fındık

  • 3 litre su (buğdayı haşlamak için)

  • 4 su bardağı toz şeker

  • 4 litre sıcak su (kıvamı ayarlamak için gerektiğinde kullanılacak)

  • 4,5 adet karanfil

  • Bir fiske tuz

Aşurenin Üzerine Koyulan Malzemeler:

  • 100 gram ceviz

  • 25 gram fındık

  • 25 gram kuş üzümü

  • Tarçın

  • Nar (isteğe bağlı)

Bu malzemeler, aşurenin lezzetini ve görünümünü zenginleştirir. Özellikle nar, aşurenin üzerine eklenmesi geleneksel olan bir malzemedir ve aşureye tatlı bir ekşi lezzet katar.

Lezzetli Aşure Tarifi

Lezzetli Aşure Tarifi

Aşure yapım süreci, bir gece önceden başlar. Fasulye, nohut ve buğday önceden ıslatılır. Ertesi gün, bu malzemeler hafif yumuşayana kadar ayrı ayrı pişirilir. Buğdayın suyu süzüldükten sonra, bir miktar su eklenerek aşure tenceresine alınır ve yaklaşık 50 dakika boyunca pişirilir. Bu sürecin ardından, önceden pişirilen nohut ve fasulye, doğranmış kayısı ve üzüm eklenerek 15 dakika daha pişirilir.

Sonraki aşamada, şeker, tuz, fındık ve karanfil eklenerek 15 dakika daha kaynatılır. Karanfilleri, aşure piştikten sonra kolayca çıkarabilmek için, temiz bir tülbent içerisine sarıp tencereye atabilirsiniz. Aşurenin kıvamını ayarlamak için, zaman zaman sıcak su eklemek gerekebilir. Bu nedenle, aşure pişirilirken yanınızda kaynar su bulundurmanız önemlidir. Aşure, kıvamını aldığında kaselere alınabilir ve üzeri, fındık, ceviz, nar, tarçın ve kuş üzümü ile süslenebilir. 

Aşurenin üzerine dut kurusu ve incir eklemek de lezzetini artırabilir. Eğer evinizde bu malzemeler varsa, aşurenizi bu şekilde süsleyebilirsiniz.

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