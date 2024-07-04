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Aşure Günü Ne Zaman, Hangi Güne Denk Geliyor? 2024 Muharrem Ayı Ne Zaman Başlıyor?

Aşure Günü Ne Zaman, Hangi Güne Denk Geliyor? 2024 Muharrem Ayı Ne Zaman Başlıyor?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
04.07.2024 - 10:38

Muharrem ayı içerisinde idrak eden Aşure Günü, bu yıl da tüm İslam alemi tarafından güçlü manevi duygular ve heyecanla bekleniyor. Hicri takvimin ilk ayı olan ve 'Allah'ın Ayı' olarak tasvir edilen Muharrem ayında aşure pişirip paylaşmak isteyenler, hazırlıklara başladı. Peki, 2024 hicri yılbaşı takvimine göre aşure günü ne zaman, ayın kaçında? Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 

İşte, 2024 Muharrem ayı ve aşure gün tarihleri...

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İslamiyet'in esas aldığı Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayında aşure günü heyecanı yaşanıyor.

İslamiyet'in esas aldığı Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayında aşure günü heyecanı yaşanıyor.

Hz. Muhammed'in (s.a.s.) “Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” dediği aşure gününün hangi güne denk geldiği Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Kurulu Başkanlığı tarafından açıklandı.

2024 Muharrem Ayı Ne Zaman Başlıyor?

2024 Muharrem Ayı Ne Zaman Başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yaptığı hesaplamalar sonucunda, 2024 yılına ait hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayının tarihi belirlendi.

Muharrem ayı, İslam takviminin ilk ayı olma özelliğini taşıyor ve hicri yılın başlangıcını temsil ediyor. Muharrem ayı 2024 yılında 7 Temmuz'da başlıyor. Bu özel gün, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından manevi bir heyecanla kutlanacak ve çeşitli ibadetlerle taçlandırılan bugün için geri sayım başladı.

2024 Aşure Günü Ne Zaman?

2024 Aşure Günü Ne Zaman?

İslam dininin inançlarına dayanarak, Hazreti Adem'in zamanından itibaren peygamberlerin yaşamlarında önemli olayların gerçekleştiği, bereketin, paylaşımın ve toplumsal birlikteliğin sembolü olan aşurenin hazırlandığı Muharrem ayının 10. günü, 'Aşure Günü' olarak kutlanır. 

Muharrem ayının 10. gününe denk gelen bu özel gün, bu yılki hicri takvime göre 16 Temmuz 2024 Salı gününe rastlamaktadır. Aşure Günü, peygamberlerin hayatlarında yaşanan önemli olayları anmak ve toplumun birlik ve beraberlik içinde olmasını teşvik etmek için bir fırsat olarak görülür. Bu özel gün, aynı zamanda bereketin ve paylaşmanın sembolü olan aşure yemeğinin de hazırlandığı bir gündür.

Aşure Gününde Oruç Tutulur mu?

Aşure Gününde Oruç Tutulur mu?

'Muharrem' kelimesi, saygı gösterilen veya hürmet edilen anlamına gelir. Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından 'Allah'ın ayı' olarak adlandırılan bu ay, Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40 kaynaklarına göre ilahi feyz ve bereketin yoğun olduğu bir dönemi temsil eder.

Hz. Peygamber (s.a.s.)'in bir hadisine göre, 'Ramazan'dan sonraki en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur.' (Müslim, Sıyâm, 202203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

Muharrem ayının onuncu gününe 'âşûrâ' denir ve bu gün oruç tutmak, bazı alimlere göre sünnettir (Serahsî, elMebsût, III, 92). Zira, Hz. Peygamber (s.a.s.), aşure günü oruç tutmuş ve bunu müslümanlara da önermiştir (Buhârî, Savm, 69). 

Ramazan orucunun farz kılınmasının ardından, Hz. Peygamber (s.a.s.), aşure orucunu tutmayı isteyenlerin tutabileceğini, istemeyenlerin ise buna gerek duymayacağını belirtmiştir. (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113126).

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