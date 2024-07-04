Aşure Günü Ne Zaman, Hangi Güne Denk Geliyor? 2024 Muharrem Ayı Ne Zaman Başlıyor?
Aşure Günü Ne Zaman, Hangi Güne Denk Geliyor? 2024 Muharrem Ayı Ne Zaman Başlıyor?
Muharrem ayı içerisinde idrak eden Aşure Günü, bu yıl da tüm İslam alemi tarafından güçlü manevi duygular ve heyecanla bekleniyor. Hicri takvimin ilk ayı olan ve 'Allah'ın Ayı' olarak tasvir edilen Muharrem ayında aşure pişirip paylaşmak isteyenler, hazırlıklara başladı. Peki, 2024 hicri yılbaşı takvimine göre aşure günü ne zaman, ayın kaçında? Muharrem ayı ne zaman başlıyor?
İşte, 2024 Muharrem ayı ve aşure gün tarihleri...
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İslamiyet'in esas aldığı Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayında aşure günü heyecanı yaşanıyor.
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2024 Muharrem Ayı Ne Zaman Başlıyor?
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