Aşure Günü Ne Zaman, Hangi Güne Denk Geliyor? 2024 Muharrem Ayı Ne Zaman Başlıyor?

'Muharrem' kelimesi, saygı gösterilen veya hürmet edilen anlamına gelir. Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından 'Allah'ın ayı' olarak adlandırılan bu ay, Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40 kaynaklarına göre ilahi feyz ve bereketin yoğun olduğu bir dönemi temsil eder.

Hz. Peygamber (s.a.s.)'in bir hadisine göre, 'Ramazan'dan sonraki en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur.' (Müslim, Sıyâm, 202203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

Muharrem ayının onuncu gününe 'âşûrâ' denir ve bu gün oruç tutmak, bazı alimlere göre sünnettir (Serahsî, elMebsût, III, 92). Zira, Hz. Peygamber (s.a.s.), aşure günü oruç tutmuş ve bunu müslümanlara da önermiştir (Buhârî, Savm, 69).

Ramazan orucunun farz kılınmasının ardından, Hz. Peygamber (s.a.s.), aşure orucunu tutmayı isteyenlerin tutabileceğini, istemeyenlerin ise buna gerek duymayacağını belirtmiştir. (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113126).