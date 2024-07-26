Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Evett, geldik haftanın en leziz ve en komik gününe! Bir hafta boyunca yemeklerle ilgili attıkları komik tweetlerle hepimizi mizaha doyuran kişilere bir göz atmaya ne dersiniz?
Haydi başlayalım!
Malumunuz, her yerde aşure görmeye başladık. Fakat bu sene pek çok kişi komşulardan medet ummak yerine başının çaresine bakmayı denedi.
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