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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.07.2024 - 17:38

Evett, geldik haftanın en leziz ve en komik gününe! Bir hafta boyunca yemeklerle ilgili attıkları komik tweetlerle hepimizi mizaha doyuran kişilere bir göz atmaya ne dersiniz?

Haydi başlayalım!

Malumunuz, her yerde aşure görmeye başladık. Fakat bu sene pek çok kişi komşulardan medet ummak yerine başının çaresine bakmayı denedi.

Malumunuz, her yerde aşure görmeye başladık. Fakat bu sene pek çok kişi komşulardan medet ummak yerine başının çaresine bakmayı denedi.
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Bazıları oldukça güzel sonuçlar da elde etti! 😂

Bazıları oldukça güzel sonuçlar da elde etti! 😂
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Fazla uzaklaşmış olamaz...

Fazla uzaklaşmış olamaz...
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Bu benzetme nasıl aklına geldi ya?

Bu benzetme nasıl aklına geldi ya?
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Makarna sevgimizi kimse sorgulamasın.

Makarna sevgimizi kimse sorgulamasın.
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Ya da vazgeçtim, sorgulanabilir.

Ya da vazgeçtim, sorgulanabilir.
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Evde yapsam içmezsiniz deme fırsatını kaçırma.

Evde yapsam içmezsiniz deme fırsatını kaçırma.
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Oluyor bazen öyle...

Oluyor bazen öyle...
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Sonunda aranan kan bulundu!

Sonunda aranan kan bulundu!
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*Kısırların kan değerlerinin düşük olmasına atıf yapılmıştır.

Mükemmel bir sofra.

Mükemmel bir sofra.
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Bu nasıl aklımıza gelmedi?

Bu nasıl aklımıza gelmedi?
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Aynen ya, aynen aynen.

Aynen ya, aynen aynen.
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Hayatımızın şokunu yaşatan o görsel.

Hayatımızın şokunu yaşatan o görsel.
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Artık ayda 40-50 bin TL kazansan da, mecburen bunu seveceksin gibi duruyor.

Artık ayda 40-50 bin TL kazansan da, mecburen bunu seveceksin gibi duruyor.
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Bir kuzu çevirirdi galiba.

Bir kuzu çevirirdi galiba.
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Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!
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