Her Annenin Mutlaka Yaptığı Sade Kekin Hissettirdikleriyle Duygudan Duyguya Sürükleyen Kullanıcılar
Her Annenin Mutlaka Yaptığı Sade Kekin Hissettirdikleriyle Duygudan Duyguya Sürükleyen Kullanıcılar
Herkesin elinin lezzeti, alıştığı tat farklıdır değil mi? Muhtemelen bu soruya cevabınız 'evet' olacaktır. Ta ki herkesin en az bir kez yediği o sade tava kekini görene kadar!
Peki her annenin yaptığı bu sade tava keki, size neler hissettiriyor?
Herkesin elinin lezzeti farklı, herkesin damak tadı farklı! Yine de söz konusu gün tabağı olunca hepimizin lezzet arayışı benzer.
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