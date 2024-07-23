Her Annenin Mutlaka Yaptığı Sade Kekin Hissettirdikleriyle Duygudan Duyguya Sürükleyen Kullanıcılar

Herkesin elinin lezzeti, alıştığı tat farklıdır değil mi? Muhtemelen bu soruya cevabınız 'evet' olacaktır. Ta ki herkesin en az bir kez yediği o sade tava kekini görene kadar!

Peki her annenin yaptığı bu sade tava keki, size neler hissettiriyor?