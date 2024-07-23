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Her Annenin Mutlaka Yaptığı Sade Kekin Hissettirdikleriyle Duygudan Duyguya Sürükleyen Kullanıcılar

Her Annenin Mutlaka Yaptığı Sade Kekin Hissettirdikleriyle Duygudan Duyguya Sürükleyen Kullanıcılar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.07.2024 - 18:12

Herkesin elinin lezzeti, alıştığı tat farklıdır değil mi? Muhtemelen bu soruya cevabınız 'evet' olacaktır. Ta ki herkesin en az bir kez yediği o sade tava kekini görene kadar! 

Peki her annenin yaptığı bu sade tava keki, size neler hissettiriyor?

Herkesin elinin lezzeti farklı, herkesin damak tadı farklı! Yine de söz konusu gün tabağı olunca hepimizin lezzet arayışı benzer.

Herkesin elinin lezzeti farklı, herkesin damak tadı farklı! Yine de söz konusu gün tabağı olunca hepimizin lezzet arayışı benzer.

O kısır, o börek pastanın kremasına değmeden olmaz bir kere. Ayrıca tabaktaki tatlı ve tuzlu dengesi de ayarlanmış olmalı...

Peki çoğu kişinin aynı görüşte olduğu başka bir yiyecek var mıdır sizce?

Olmaz olur mu! Neredeyse her annenin yapmış olduğu bu sade tava keki.

Olmaz olur mu! Neredeyse her annenin yapmış olduğu bu sade tava keki.
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Bir sosyal medya kullanıcısı, bu keki görünce insanların aklına neyin geldiğini sordu. Gelen cevaplar da oldukça çeşitliydi.

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Peki sizde hangi anılar canlanıyor?

Peki sizde hangi anılar canlanıyor?
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