Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Yaptı, Oldu: Evde Kola Yapan Kadın Milyon Dolarlık Şirketlerin Tüm Sırrını Bozdu!

Yaptı, Oldu: Evde Kola Yapan Kadın Milyon Dolarlık Şirketlerin Tüm Sırrını Bozdu!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
21.07.2024 - 01:29

Yaptığı yemekleri sosyal medyada paylaşarak hepimize ilham olan kişiler var. Bu kişilerden bazıları ise çıtayı bi' tık daha yukarı taşıyor. Örneğin, sıfırdan kola yapan Nara Smith gibi.

Evet, yanlış duymadınız, kola!

Kaynak: Nara Smith / TikTok

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sosyal medyada yaptığı yemek tariflerini paylaşan Nara Smith, yaklaşık 9 milyon takipçiye sahip! Bu takipçileri de yaptığı farklı tariflere ve tarzına borçlu.

Sosyal medyada yaptığı yemek tariflerini paylaşan Nara Smith, yaklaşık 9 milyon takipçiye sahip! Bu takipçileri de yaptığı farklı tariflere ve tarzına borçlu.

Nara Smith, bu kez de sınır tanımadı ve kola isteyen kocasına kola yapmaya karar verdi!

Bütün süreç, öncelikle su ve şekerle karamel elde edilmesiyle başladı.

Bir kenarda soğuyan karamel, küçük parçalara bölündü. Daha sonra meyve kabukları rendelendi. Portakal, limon ve lime.

Bir kenarda soğuyan karamel, küçük parçalara bölündü. Daha sonra meyve kabukları rendelendi. Portakal, limon ve lime.

Sıra geldi baharatlara. Tarçın, vanilya olmazsa olmaz. Hepsinin aromasını güzelce harmanlamak gerek!

Sıra geldi baharatlara. Tarçın, vanilya olmazsa olmaz. Hepsinin aromasını güzelce harmanlamak gerek!

Daha sonra farklı türden şekerler ve yapılan karışımlar, suyla buluşuyor. Tabii sitrik ve malik asit de unutulmamalı.

Daha sonra farklı türden şekerler ve yapılan karışımlar, suyla buluşuyor. Tabii sitrik ve malik asit de unutulmamalı.

En başta yapılan karamel de bu sırada devreye giriyor. Karışım, yaklaşık 1.5 saat boyunca kaynar suyun içerisinde bekliyor.

En başta yapılan karamel de bu sırada devreye giriyor. Karışım, yaklaşık 1.5 saat boyunca kaynar suyun içerisinde bekliyor.

Ardından süzme işlemini yapılıyor ve kolamız soğumaya bırakılıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sıra geldi kolanın tadımına! Ev yapımı kola, hem Nara'dan hem de kocasından geçer not alıyor.

Sıra geldi kolanın tadımına! Ev yapımı kola, hem Nara'dan hem de kocasından geçer not alıyor.

Tadını merak edenler var mı? 👇🏻

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
5
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın