Yaptı, Oldu: Evde Kola Yapan Kadın Milyon Dolarlık Şirketlerin Tüm Sırrını Bozdu!

Yaptığı yemekleri sosyal medyada paylaşarak hepimize ilham olan kişiler var. Bu kişilerden bazıları ise çıtayı bi' tık daha yukarı taşıyor. Örneğin, sıfırdan kola yapan Nara Smith gibi.

Evet, yanlış duymadınız, kola!

Kaynak: Nara Smith / TikTok