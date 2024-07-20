Yaptı, Oldu: Evde Kola Yapan Kadın Milyon Dolarlık Şirketlerin Tüm Sırrını Bozdu!
Yaptı, Oldu: Evde Kola Yapan Kadın Milyon Dolarlık Şirketlerin Tüm Sırrını Bozdu!
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Sosyal medyada yaptığı yemek tariflerini paylaşan Nara Smith, yaklaşık 9 milyon takipçiye sahip! Bu takipçileri de yaptığı farklı tariflere ve tarzına borçlu.
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Bir kenarda soğuyan karamel, küçük parçalara bölündü. Daha sonra meyve kabukları rendelendi. Portakal, limon ve lime.
Sıra geldi baharatlara. Tarçın, vanilya olmazsa olmaz. Hepsinin aromasını güzelce harmanlamak gerek!
Daha sonra farklı türden şekerler ve yapılan karışımlar, suyla buluşuyor. Tabii sitrik ve malik asit de unutulmamalı.
En başta yapılan karamel de bu sırada devreye giriyor. Karışım, yaklaşık 1.5 saat boyunca kaynar suyun içerisinde bekliyor.
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Sıra geldi kolanın tadımına! Ev yapımı kola, hem Nara'dan hem de kocasından geçer not alıyor.
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