Twitter'ın Lincini Bilmeyen Kişi İrmik Helvasından Hallice Kısırını Paylaşınca Olanlar Oldu
Twitter'ın Lincini Bilmeyen Kişi İrmik Helvasından Hallice Kısırını Paylaşınca Olanlar Oldu
Gün tabaklarının olmazsa olmazı meşhur kısırdır bildiğiniz üzere. Son zamanlarda da Twitter'da sık sık gün tabağı görür olduk. Twitter kullanıcıları da gün tabaklarını puanlamayı ihmal etmiyor hiçbir zaman.
Haliyle bembeyaz bir kısır timeline'a düşünce, ahalinin linci de kaçınılmaz oldu.
Müthiş bir gün tabağını yaratmak için olmazsa olmaz kurallar var!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Kısır ölmüş olabilir, bir kontrol etseydin. :)
Şu linç kültürsüzlüğünü anlamıyorum ya. İnsanlar emek verip bir şeyler hazırlıyor, birileri de ille eleştirecek bir yer buluyor. He yiyeceklerin paylaşılması... Devamını Gör
Günler yasaklansın. İğrenç tabaklarla gün mü olur? Ya da evrim geçirin daha elegant sofralar kurun.