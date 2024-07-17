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Twitter'ın Lincini Bilmeyen Kişi İrmik Helvasından Hallice Kısırını Paylaşınca Olanlar Oldu

Twitter'ın Lincini Bilmeyen Kişi İrmik Helvasından Hallice Kısırını Paylaşınca Olanlar Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.07.2024 - 16:19

Gün tabaklarının olmazsa olmazı meşhur kısırdır bildiğiniz üzere. Son zamanlarda da Twitter'da sık sık gün tabağı görür olduk. Twitter kullanıcıları da gün tabaklarını puanlamayı ihmal etmiyor hiçbir zaman.

Haliyle bembeyaz bir kısır timeline'a düşünce, ahalinin linci de kaçınılmaz oldu.

Müthiş bir gün tabağını yaratmak için olmazsa olmaz kurallar var!

Müthiş bir gün tabağını yaratmak için olmazsa olmaz kurallar var!

Öncelikle tatlılar ve tuzlular birbirine değmeli ki tatları birbirine geçsin. Ayrıca tatlı ve tuzlu dengesi de iyi ayarlanmış olmalı. En önemli unsur ise kısırın rengi, dokusu, içindeki malzemeleri.

Gözlerimiz bugüne kadar birbirinden iyi ve kötü gün tabakları gördü sosyal medyada.

Gözlerimiz bugüne kadar birbirinden iyi ve kötü gün tabakları gördü sosyal medyada.

Hatta dayanamadık, her birini oyladık kendi aramızda. Bu yolda elenen çok fazla gün tabağı oldu...

Kimilerini de canımız öyle bir çekti ki sormayın.

Bu uğurda kimileri gün tabağına sansür uygulamak zorunda kaldı. Yediği linçlere dayanamadı...

Bu uğurda kimileri gün tabağına sansür uygulamak zorunda kaldı. Yediği linçlere dayanamadı...

X ahalisinin linç kültürüne alışık olanlar vardır.

Fakat bu kez linç kültüründen yeterince nasibini almamış bir kullanıcı, renksiz kısırını özgürce paylaştı.

Fakat bu kez linç kültüründen yeterince nasibini almamış bir kullanıcı, renksiz kısırını özgürce paylaştı.
twitter.com

Gelen yorumlar ise çok haklıydı doğrusu! 😂

Gelen yorumlar ise çok haklıydı doğrusu! 😂
twitter.com

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twitter.com

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E.B.

Kısır ölmüş olabilir, bir kontrol etseydin. :)

Emel

Şu linç kültürsüzlüğünü anlamıyorum ya. İnsanlar emek verip bir şeyler hazırlıyor, birileri de ille eleştirecek bir yer buluyor. He yiyeceklerin paylaşılması... Devamını Gör

Semih Kurnaz

Günler yasaklansın. İğrenç tabaklarla gün mü olur? Ya da evrim geçirin daha elegant sofralar kurun.