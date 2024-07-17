Kavun Çekirdeklerini Atmayın: Ege Usulü Sübye Tarifi Bu Yaz Favoriniz Olacak!

Yazın serinletici içecekler eminiz ki herkesin favorisi. Hele bir doğal olunca içme de yanında yat! Peki kavun çekirdeklerinizden harika bir içecek elde edebileceğinizi biliyor muydunuz?

Osmanlı'dan günümüze kadar gelen kavun çekirdeği (sübye) şerbeti, hem ekonomik hem de oldukça lezzetli!