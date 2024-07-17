Görüş Bildir
Haberler
Yemek
İçecek Tarifleri
Kavun Çekirdeklerini Atmayın: Ege Usulü Sübye Tarifi Bu Yaz Favoriniz Olacak!

Kavun Çekirdeklerini Atmayın: Ege Usulü Sübye Tarifi Bu Yaz Favoriniz Olacak!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.07.2024 - 15:08

Yazın serinletici içecekler eminiz ki herkesin favorisi. Hele bir doğal olunca içme de yanında yat! Peki kavun çekirdeklerinizden harika bir içecek elde edebileceğinizi biliyor muydunuz? 

Osmanlı'dan günümüze kadar gelen kavun çekirdeği (sübye) şerbeti, hem ekonomik hem de oldukça lezzetli!

Yazın şöyle serin bir meyve, soğuk bir içecek, leziz bir dondurmaya kimse hayır demez herhalde.

Yazın şöyle serin bir meyve, soğuk bir içecek, leziz bir dondurmaya kimse hayır demez herhalde.

Fakat yazın rehavetine kapılıp da sağlıksız ürünler tüketmekten de uzak durmak gerekiyor. Hazır alınan soğuk içeceklerin içerisinde, katkısı maddelerinden tutun da hazır tatlandırıcılara pek çok sağlıksız madde bulunuyor.

Yazın tüketmesi hem sağlıklı hem lezzetli olan içecekler ise, kesinlikle evde yaptıklarımız!

Peki kavun çekirdeklerinden harika bir içecek yapabileceğinizi biliyor muydunuz?

Peki kavun çekirdeklerinden harika bir içecek yapabileceğinizi biliyor muydunuz?

Sübye şerbeti olarak bilinen kavun çekirdeği şerbetinin tarihi Osmanlı'ya kadar dayanıyor. Özellikle Ege Bölgesi'nde tüketilen sübyenin ilk olarak 1490'lı yıllarda Osmanlı'ya geldiği düşünülüyor.

O yıllarda binbir zahmetle hazırlanan sübyeyi günümüzde hazırlamak ise çok basit!

Kavun sübyesi tarifi

Kavun sübyesi tarifi

Sübye şerbeti elde etmek için gerekli malzemeler sadece bu şekilde;

  • Kavun çekirdekleri

  • Su

Gelelim sübyenin yapılışına!

  • Kavunu kestikten sonra afiyetle yiyin, sakın ha çekirdeklerini atmayın, bir kenara ayırın. 

  • Çekirdekleri derin bir kap içerisinde blender yardımıyla ezin.

  • Daha sonra içerisinde su ekleyin. 1 adet büyük boy kavunun çekirdeklerini çekmek için 2 bardak su yeterli olacaktır.

  • Çektiğiniz kavun sütünü bir süzgeçten geçirin.

  • Dilerseniz buzdolabında beklettikten sonra, dilerseniz süzdükten hemen sonra tüketebilirsiniz.

  • Daha şekerli tatları seviyorsanız, çektiğiniz kavun çekirdeklerinin içerisine şeker de ilave edebilirsiniz.

Sübyenin daha farklı aroması olması için içerisine gül suyu veya tarçın ilave edebilirsiniz. Sübyeyi aynı gün içerisinde tüketmeyi ihmal etmeyin.

Sübyenin daha farklı aroması olması için içerisine gül suyu veya tarçın ilave edebilirsiniz. Sübyeyi aynı gün içerisinde tüketmeyi ihmal etmeyin.

Deneyen herkese afiyet olsun!

İlginizi Çekebilir

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın