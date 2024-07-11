Dışarıda Para Vermeye Son: Evde Soğuk Kahve Yapmak Aslında Çok Basit!

Sıcak havalarda bile kahvesiz yapamayanlar burada mı? En azından soğuk kahveye artık geçiş yapmışsınızdır diye düşünüyoruz. Peki siz hala soğuk kahvenizi dışarıdan mı alıyorsunuz? Gelin evde çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kahve tariflerine bakalım!Malzemeler:1 su bardağı orta-kalın çekilmiş filtre kahve 4 su bardağı suYapılışı:Bir kavanoza veya büyük bir sürahiye kahveyi ekleyin.Üzerine suyu dökün ve karıştırın.Kavanozu veya sürahiyi kapatın. Buzdolabında 12 veya oda sıcaklığında 24 saat bekletin.Kahveyi ince bir süzgeç veya kahve filtresi ile süzün.Buzla dolu bir bardağa dökün ve isteğe bağlı olarak süt veya şeker ekleyin.Malzemeler:1 shot espresso veya 1/2 su bardağı demleme kahve1 su bardağı soğuk sütBuzİsteğe bağlı tatlandırıcı (şeker, şurup, vanilya vs.)Yapılışı:Bir bardağı buzla doldurun.Üzerine espressoyu veya demleme kahveyi dökün.Soğuk sütü ekleyin.İsteğe bağlı olarak tatlandırıcı ekleyin ve karıştırın.Malzemeler:1 shot espresso1 su bardağı soğuk suBuzYapılışı:Bir bardağı buzla doldurun.Üzerine espressoyu dökün.Soğuk suyu ekleyin ve karıştırın.Malzemeler:1 shot espresso veya 1/2 su bardağı demleme kahve1 su bardağı soğuk süt1 yemek kaşığı çikolata şurubuBuzİsteğe bağlı krema ve çikolata rendesiYapılışı:Bir bardağı buzla doldurun.Üzerine çikolata şurubunu dökün.Espressoyu veya demleme kahveyi ekleyin.Soğuk sütü ekleyin ve karıştırın.İsteğe bağlı olarak krema ve çikolata rendesi ile süsleyin.Malzemeler:1 su bardağı soğuk süt1 su bardağı buz1 shot espresso veya 1/2 su bardağı demleme kahve2 yemek kaşığı şeker veya tatlandırıcı1 yemek kaşığı vanilya şurubu (isteğe bağlı)Çırpılmış krema (isteğe bağlı)Çikolata sosu veya karamel sosu (isteğe bağlı)Yapılışı:Blender'a soğuk sütü, buzları, espressoyu veya demleme kahveyi ekleyin.Şekeri ve isteğe bağlı olarak vanilya şurubunu ekleyin.Tüm malzemeleri pürüzsüz ve kremsi bir kıvama gelene kadar blender'da karıştırın.Hazırladığınız karışımı büyük bir bardağa dökün.Üzerini isteğe bağlı olarak çırpılmış krema, çikolata sosu veya karamel sosu ile süsleyin.Hemen servis yapın ve soğuk soğuk keyfini çıkarın.Malzemeler:1 shot espresso veya 1/2 su bardağı demleme kahve1 su bardağı soğuk süt1 çay kaşığı tarçınBuzİsteğe bağlı tatlandırıcı (şeker, şurup vs.)Yapılışı:Bir bardağı buzla doldurun.Üzerine tarçını ekleyin.Espressoyu veya demleme kahveyi dökün.Soğuk sütü ekleyin ve karıştırın.İsteğe bağlı olarak tatlandırıcı ekleyin ve karıştırın.Malzemeler:1 fincan Türk kahvesi1 su bardağı soğuk suBuzİsteğe bağlı süt veya vanilya dondurmasıYapılışı:Türk kahvesini normal şekilde pişirin ve soğumaya bırakın.Bir bardağı buzla doldurun.Üzerine soğumuş Türk kahvesini dökün.Not: Burada yer alan tarifleri, espressoyla yapabileceğiniz gibi, filtre kahve demleyerek de deneyebilirsiniz! Herkese afiyet olsun.Soğuk suyu ekleyin ve karıştırın.İsteğe bağlı olarak süt veya vanilya dondurması ekleyin.
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