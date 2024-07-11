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Dışarıda Para Vermeye Son: Evde Soğuk Kahve Yapmak Aslında Çok Basit!

Dışarıda Para Vermeye Son: Evde Soğuk Kahve Yapmak Aslında Çok Basit!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
11.07.2024 - 16:42

Sıcak havalarda bile kahvesiz yapamayanlar burada mı? En azından soğuk kahveye artık geçiş yapmışsınızdır diye düşünüyoruz. Peki siz hala soğuk kahvenizi dışarıdan mı alıyorsunuz? 

Gelin evde çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kahve tariflerine bakalım!

En Basiti: Soğuk Demleme Kahve (Cold Brew)

En Basiti: Soğuk Demleme Kahve (Cold Brew)

Malzemeler:

  • 1 su bardağı orta-kalın çekilmiş filtre kahve 

  • 4 su bardağı su

Yapılışı:

  • Bir kavanoza veya büyük bir sürahiye kahveyi ekleyin.

  • Üzerine suyu dökün ve karıştırın.

  • Kavanozu veya sürahiyi kapatın. 

  • Buzdolabında 12 veya oda sıcaklığında 24 saat bekletin.

  • Kahveyi ince bir süzgeç veya kahve filtresi ile süzün.

  • Buzla dolu bir bardağa dökün ve isteğe bağlı olarak süt veya şeker ekleyin.

Sütlü Sevenlere: Buzlu Latte

Sütlü Sevenlere: Buzlu Latte

Malzemeler:

  • 1 shot espresso veya 1/2 su bardağı demleme kahve

  • 1 su bardağı soğuk süt

  • Buz

  • İsteğe bağlı tatlandırıcı (şeker, şurup, vanilya vs.)

Yapılışı:

  • Bir bardağı buzla doldurun.

  • Üzerine espressoyu veya demleme kahveyi dökün.

  • Soğuk sütü ekleyin.

  • İsteğe bağlı olarak tatlandırıcı ekleyin ve karıştırın.

Sert Bir Kahve Lütfen: Buzlu Americano

Sert Bir Kahve Lütfen: Buzlu Americano

Malzemeler:

  • 1 shot espresso

  • 1 su bardağı soğuk su

  • Buz

Yapılışı:

  • Bir bardağı buzla doldurun.

  • Üzerine espressoyu dökün.

  • Soğuk suyu ekleyin ve karıştırın.

'Biraz da Tatlı Olsun Canım!' Buzlu Mocha

'Biraz da Tatlı Olsun Canım!' Buzlu Mocha

Malzemeler:

  • 1 shot espresso veya 1/2 su bardağı demleme kahve

  • 1 su bardağı soğuk süt

  • 1 yemek kaşığı çikolata şurubu

  • Buz

  • İsteğe bağlı krema ve çikolata rendesi

Yapılışı:

  • Bir bardağı buzla doldurun.

  • Üzerine çikolata şurubunu dökün.

  • Espressoyu veya demleme kahveyi ekleyin.

  • Soğuk sütü ekleyin ve karıştırın.

  • İsteğe bağlı olarak krema ve çikolata rendesi ile süsleyin.

Enerji Bombası: Frappuccino Tarifi

Enerji Bombası: Frappuccino Tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı soğuk süt

  • 1 su bardağı buz

  • 1 shot espresso veya 1/2 su bardağı demleme kahve

  • 2 yemek kaşığı şeker veya tatlandırıcı

  • 1 yemek kaşığı vanilya şurubu (isteğe bağlı)

  • Çırpılmış krema (isteğe bağlı)

  • Çikolata sosu veya karamel sosu (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Blender'a soğuk sütü, buzları, espressoyu veya demleme kahveyi ekleyin.

  • Şekeri ve isteğe bağlı olarak vanilya şurubunu ekleyin.

  • Tüm malzemeleri pürüzsüz ve kremsi bir kıvama gelene kadar blender'da karıştırın.

  • Hazırladığınız karışımı büyük bir bardağa dökün.

  • Üzerini isteğe bağlı olarak çırpılmış krema, çikolata sosu veya karamel sosu ile süsleyin.

  • Hemen servis yapın ve soğuk soğuk keyfini çıkarın.

Kim Demiş Tarçın Kışın Yenir Diye? Buzlu Tarçınlı Kahve

Kim Demiş Tarçın Kışın Yenir Diye? Buzlu Tarçınlı Kahve

Malzemeler:

  • 1 shot espresso veya 1/2 su bardağı demleme kahve

  • 1 su bardağı soğuk süt

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • Buz

  • İsteğe bağlı tatlandırıcı (şeker, şurup vs.)

Yapılışı:

  • Bir bardağı buzla doldurun.

  • Üzerine tarçını ekleyin.

  • Espressoyu veya demleme kahveyi dökün.

  • Soğuk sütü ekleyin ve karıştırın.

  • İsteğe bağlı olarak tatlandırıcı ekleyin ve karıştırın.

Bonus: Buzlu Türk Kahvesi!

Bonus: Buzlu Türk Kahvesi!

Malzemeler:

  • 1 fincan Türk kahvesi

  • 1 su bardağı soğuk su

  • Buz

  • İsteğe bağlı süt veya vanilya dondurması

Yapılışı:

  • Türk kahvesini normal şekilde pişirin ve soğumaya bırakın.

  • Bir bardağı buzla doldurun.

  • Üzerine soğumuş Türk kahvesini dökün.

Not: Burada yer alan tarifleri, espressoyla yapabileceğiniz gibi, filtre kahve demleyerek de deneyebilirsiniz! Herkese afiyet olsun.

  • Soğuk suyu ekleyin ve karıştırın.

  • İsteğe bağlı olarak süt veya vanilya dondurması ekleyin.

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