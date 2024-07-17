Karpuz Zehirlenmesine Dikkat: Karpuz Satın Alırken Bunlara Mutlaka Dikkat Edin!
Karpuz Zehirlenmesine Dikkat: Karpuz Satın Alırken Bunlara Mutlaka Dikkat Edin!
Karpuz, serinletici özelliğiyle yaz aylarının en sevilen meyvesi. Kimi zaman fazla kaçırdığınızda midenizi rahatsız eden karpuz, aslında zehirlenmenize de sebep olabilir! Peki karpuz zehirlenmesi nedir, nasıl anlaşılır?
Dikkat: Bu içerik tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır. Gerekli durumlarda yetkili bir sağlık kuruluşuna danışmayı ihmal etmeyiniz!
Yaz aylarının vazgeçilmezi birçoğumuz için serin bir karpuz!
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