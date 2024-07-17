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Karpuz Zehirlenmesine Dikkat: Karpuz Satın Alırken Bunlara Mutlaka Dikkat Edin!

Karpuz Zehirlenmesine Dikkat: Karpuz Satın Alırken Bunlara Mutlaka Dikkat Edin!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.07.2024 - 10:05

Karpuz, serinletici özelliğiyle yaz aylarının en sevilen meyvesi. Kimi zaman fazla kaçırdığınızda midenizi rahatsız eden karpuz, aslında zehirlenmenize de sebep olabilir! Peki karpuz zehirlenmesi nedir, nasıl anlaşılır?

Dikkat: Bu içerik tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır. Gerekli durumlarda yetkili bir sağlık kuruluşuna danışmayı ihmal etmeyiniz!

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Yaz aylarının vazgeçilmezi birçoğumuz için serin bir karpuz!

Yaz aylarının vazgeçilmezi birçoğumuz için serin bir karpuz!

Yanında yiyeceğiniz peynirle beraber koca bir öğünü halledebileceğiniz gibi, karpuz günün her saatinde tüketmeye uygun. Ancak her besinde olduğu gibi, karpuzu da tüketirken dikkatli olmak gerekiyor. 

Aksi takdirde, karpuz zehirlenmesi yaşayabilirsiniz...

Karpuz zehirlenmesi nedir?

Karpuz zehirlenmesi nedir?

Karpuz da diğer meyve ve sebzeler gibi zehirlenmeye neden olabilir. Karpuzun içerisinde bulunan nitrat seviyesinin yüksek olması, zehirlenmelere yol açabilir.

Çeşitli bakterilerin karpuz içerisine yerleşmesi, karpuzun bozulmuş olması, karpuzun yetiştirilme aşamasında kullanılan gübrelerin yanlış kullanımı karpuzun zehirli olmasına sebebiyet verebilir.

Karpuz zehirlenmesinin belirtileri nelerdir?

Karpuz zehirlenmesinin belirtileri nelerdir?

Karpuz zehirlenmesi, karpuzun tüketiminden yaklaşık 2 saat sonra ortaya çıkmaya başlar. 

Karpuz zehirlenmesi yaşayan bir kişi, aşağıdaki belirtileri gösterebilir:

  • Mide bulantısı

  • Kusma

  • Ateş ve terleme

  • İshal

  • Halsizlik/ baş dönmesi

  • Ağız kuruluğu

Karpuz zehirlenmesi nasıl geçer?

Karpuz zehirlenmesi nasıl geçer?

Karpuz zehirlenmesinde, diğer besin zehirlenmelerinde olduğu gibi vücudun su oranı düşer. Su kaybını önlemek için bol su tüketimi önemlidir. Bitki çayları mideyi rahatlatabilir.

Haşlanmış patates, elma püresi gibi hafifi yiyecekler midenin rahatlamasına ve açlığın giderilmesine yardımcı olur.

Gıda zehirlenmelerinde bir sağlık kuruluşuna başvurmayı ihmal etmeyiniz.

Bozuk karpuz nasıl anlaşılır?

Bozuk karpuz nasıl anlaşılır?

  • Karpuzun içerisinde bulunan nitratın yüksek olması, zehirlenmeye sebep olabilir. Karpuzun iç kısmında sarı renkler çoksa, bu karpuzun nitrat seviyesinin yükseliğine işaret eder.

  • Karpuzun kabuğunda bulunan delik, zehirli olduğuna dair bir işaret olabilir. Bu deliklerden karpuzun hızlı büyümesi için nitrat yüklemesi yapılmış olabilir.

  • Bir karpuzun içerisi çürük olduğu zaman, karpuz ağırlığını kaybeder. Çok hafif karpuz satın almaktan kaçının.

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