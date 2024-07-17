Karpuz Zehirlenmesine Dikkat: Karpuz Satın Alırken Bunlara Mutlaka Dikkat Edin!

Yanında yiyeceğiniz peynirle beraber koca bir öğünü halledebileceğiniz gibi, karpuz günün her saatinde tüketmeye uygun. Ancak her besinde olduğu gibi, karpuzu da tüketirken dikkatli olmak gerekiyor.

Aksi takdirde, karpuz zehirlenmesi yaşayabilirsiniz...