Sebze ve Meyvelerdeki Gizili Tehlike: Zehirlenmeden Kansere Kadar Hastalık Tehlikesi Var
Sebze ve Meyvelerdeki Gizili Tehlike: Zehirlenmeden Kansere Kadar Hastalık Tehlikesi Var
Meyve ve sebze üretiminde kullanılan tarım ilacı pestisit, fazla maruz kalınması halinde hastalıkları da beraberinde getiriyor.
Pestisitin kanserden zehirlenmelere birçok hastalığa yol açabileceğini belirten uzmanlar, gıdaları bu ilaçlardan mümkün olduğunca arındırabilmek için uygulanması gerekenleri anlattı. Uzmanlar, meyve ve sebzeleri yıkarken sirke yerine karbonat kullanılması gerektiğinin altını çizdi.
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Tarımsal üretimde meyve, sebzeleri mikroorganizmalar ve haşerelerden korumak için pestisit denilen çeşitli tarım ilaçları kullanılıyor.
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Pestisit kullanımında yasal bir sınır bulunsa da gıdalarla birlikte bu kimyasalları da çok fazla tüketmek çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor.
Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Pelin Basım ile İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Gıda Mühendisi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emine Olum konuya dair önemli uyarılarda bulundu.
Doç. Dr. Basım, “Pestisitler, tarım ürünlerinin güvenliğini sağlayabilmek, haşereler tarafından istila edilmesini önlemek için kullanılmak zorunda. Fakat dozunda ve uygun kullanım şart” dedi ve şöyle devam etti:
Meyve ve sebze yıkarken sirke kullanımının yeterli olmadığını belirten Doç. Dr. Pelin Basım, “Halkımız arasında sirkeli suyun bu pestisitleri tamamen temizleyeceği ya da deterjanlarla bu pestisitlerin temizlenebileceği yönünde yanlış bir inanış var. En iyi temizleme aracı karbonat. Karbonatlı suda bekletmek pestisitleri büyük oranda yok eder. Gıdaları 15-30 dakika arası karbonatlı suda bekletmelerini tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı. Basım, meyve ve sebzelerin güvenilir yerlerden alınması, bol suyla yıkanması ve soyarak tüketilmesi gerektiğini de ekledi.
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ailemde tarımla uğraşanlar var, seralarda denetim yok, cahil adamlar sırf daha çok ürün almak için tarım ilaçlarını kafasına göre kullanıyor, zehir yiyoruz r... Devamını Gör
Sebze ve meyveleri sirkeli karbonatlı suda beklettikten sonra yıkayın...Bakanlık ne işe yarıyor sadece bakıyor.. Kendi kendimizi uyarıp duruyoruz..
Allah kahretsin sizi ne yesin insanlar neden denetlemiyorsunuz sağlıklı güvenilir gıdaya ulaşmak bu kadar zor olmamalı