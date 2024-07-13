Sokak Hayvanlarına Ötanazi Teklifine Halkın Her Kesiminden Tepkiler Artıyor: "Devlet Yaşatır, Öldürmez!"
Sokak Hayvanlarına Ötanazi Teklifine Halkın Her Kesiminden Tepkiler Artıyor: "Devlet Yaşatır, Öldürmez!"
Son günlerde Türkiye'nin gündeminden düşmeyen bir konu var: sokak hayvanları. Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Kanun teklifinde, sokak hayvanlara ötanazi uygulanması için yerel yönetimlere yetki verileceği belirtildi.
Ötanazi maddesine ise vatandaşlardan tepkiler çığ gibi büyüyor.
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Sokak hayvanlarına yönelik yeni düzenlemeler, günlerdir gündemimizden düşmüyor.
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17 maddelik kanun teklifinde, sokak hayvanlarına ötanazi uygulanabileceğine dair de bir madde yer aldı.
Ötanazi teklifine ise sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüyor.
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