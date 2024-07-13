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Sokak Hayvanlarına Ötanazi Teklifine Halkın Her Kesiminden Tepkiler Artıyor: "Devlet Yaşatır, Öldürmez!"

Sokak Hayvanlarına Ötanazi Teklifine Halkın Her Kesiminden Tepkiler Artıyor: "Devlet Yaşatır, Öldürmez!"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.07.2024 - 15:07

Son günlerde Türkiye'nin gündeminden düşmeyen bir konu var: sokak hayvanları. Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Kanun teklifinde, sokak hayvanlara ötanazi uygulanması için yerel yönetimlere yetki verileceği belirtildi. 

Ötanazi maddesine ise vatandaşlardan tepkiler çığ gibi büyüyor.

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Sokak hayvanlarına yönelik yeni düzenlemeler, günlerdir gündemimizden düşmüyor.

Sokak hayvanlarına yönelik yeni düzenlemeler, günlerdir gündemimizden düşmüyor.

Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 12 Temmuz Cuma günü TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kanun Teklifi'nin 17 maddeden oluştuğu aktarıldı.

17 maddelik kanun teklifinde, sokak hayvanlarına ötanazi uygulanabileceğine dair de bir madde yer aldı.

17 maddelik kanun teklifinde, sokak hayvanlarına ötanazi uygulanabileceğine dair de bir madde yer aldı.

AKP Grup Başkanı Abdullar Güler, yaptığı açıklamada Kuduz riski taşıyan, saldırganlaşmış, rehabilite imkanı olmayan sahipsiz köpeklerin uyutulması yani ötanazi kavramını da bu düzenlemede getiriyoruz.' ifadelerine yer verdi.

Ötanazi teklifine ise sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüyor.

Ötanazi teklifine ise sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüyor.
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