Sokak Hayvanlarına Ötanazi Teklifine Vatandaşlardan Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor!
Sokak Hayvanlarına Ötanazi Teklifine Vatandaşlardan Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor!
Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' içerisinde ötanazi maddesi de yer aldı. 'Kuduz riski taşıyan, sahiplendirme imkanı olmayan köpeklere ötanazi uygulanacak' söylemine ise sosyal medyada vatandaşlardan tepki yağdı.
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Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
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Kanun teklifine göre, sokak hayvanlarına ötanazi uygulanması için yerel yönetimlere yetki verilecek.
Sosyal medyadan bu karara ise tepkiler yükseldi;
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