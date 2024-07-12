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Sokak Hayvanlarına Ötanazi Teklifine Vatandaşlardan Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor!

Sokak Hayvanlarına Ötanazi Teklifine Vatandaşlardan Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.07.2024 - 17:44

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' içerisinde ötanazi maddesi de yer aldı. 'Kuduz riski taşıyan, sahiplendirme imkanı olmayan köpeklere ötanazi uygulanacak' söylemine ise sosyal medyada vatandaşlardan tepki yağdı.

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Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, 17 maddeden oluşan Kanun Teklifi'nin detaylarını açıkladı.

Kanun teklifine göre, sokak hayvanlarına ötanazi uygulanması için yerel yönetimlere yetki verilecek.

Kanun teklifine göre, sokak hayvanlarına ötanazi uygulanması için yerel yönetimlere yetki verilecek.

Güler, açıklamalarında 'Kuduz riski taşıyan, saldırganlaşmış, rehabilite imkanı olmayan sahipsiz köpeklerin uyutulması yani ötanazi kavramını da bu düzenlemede getiriyoruz.' ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyadan bu karara ise tepkiler yükseldi;

Sosyal medyadan bu karara ise tepkiler yükseldi;
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