Sokak Hayvanlarının Uyutma Adı Altında Katledilmek İstenmesine Tepki Yağdı

Hayvan hakları yasa teklifiyle sahipsiz sokak hayvanlarının uyutulmasına ilişkin düzenleme planlanıyor. Yeni yasa teklifine göre, öncelikle belediyeler köpeklerin sahiplendirilmesi için ilan açacak. Sahiplenilmeyen köpekler ise enjeksiyon ile uyutulacak.

Hazırlanan yeni yasa teklifine ise sosyal medyadan ve ünlü isimlerden tepki yağdı.