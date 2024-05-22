Sokak Hayvanlarının Uyutma Adı Altında Katledilmek İstenmesine Tepki Yağdı
Sokak Hayvanlarının Uyutma Adı Altında Katledilmek İstenmesine Tepki Yağdı
Hayvan hakları yasa teklifiyle sahipsiz sokak hayvanlarının uyutulmasına ilişkin düzenleme planlanıyor. Yeni yasa teklifine göre, öncelikle belediyeler köpeklerin sahiplendirilmesi için ilan açacak. Sahiplenilmeyen köpekler ise enjeksiyon ile uyutulacak.
Hazırlanan yeni yasa teklifine ise sosyal medyadan ve ünlü isimlerden tepki yağdı.
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AK Parti'nin sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi hazırlıklarının sonuna geldiği aktarıldı.
Uyutulan köpeklerden boşalan yerlere sokak köpekleri getirilecek ve süreç bu şekilde ilerleyecek.
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