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Sokak Hayvanlarının Uyutma Adı Altında Katledilmek İstenmesine Tepki Yağdı

Sokak Hayvanlarının Uyutma Adı Altında Katledilmek İstenmesine Tepki Yağdı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
22.05.2024 - 12:19

Hayvan hakları yasa teklifiyle sahipsiz sokak hayvanlarının uyutulmasına ilişkin düzenleme planlanıyor. Yeni yasa teklifine göre, öncelikle belediyeler köpeklerin sahiplendirilmesi için ilan açacak. Sahiplenilmeyen köpekler ise enjeksiyon ile uyutulacak. 

Hazırlanan yeni yasa teklifine ise sosyal medyadan ve ünlü isimlerden tepki yağdı.

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AK Parti'nin sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi hazırlıklarının sonuna geldiği aktarıldı.

AK Parti'nin sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi hazırlıklarının sonuna geldiği aktarıldı.

Yeni yasa teklifinde öne çıkan detaylar şu şekilde:

  • Belediyeler, barınaklarındaki kapasite kadar köpeğin fotoğrafını çekerek sahiplendirme ilanı açacak

  • Her bir köpek için 30 gün beklenecek

  • 30 günün sonunda sahiplenilmeyen köpekler enjeksiyon ile uyutulacak

Uyutulan köpeklerden boşalan yerlere sokak köpekleri getirilecek ve süreç bu şekilde ilerleyecek.

Uyutulan köpeklerden boşalan yerlere sokak köpekleri getirilecek ve süreç bu şekilde ilerleyecek.

Sokak köpeklerine getirilen çözümün 'uyutmaktan' geçtiği önerisi ise sosyal medyada büyük tepki çekti. Ünlü isimler ve sosyal medya kullanıcıları, sokak köpeklerinin uyutulması uygulamasına tepki gösterdi.

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