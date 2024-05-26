Sokak Hayvanlarının Uyutulma Yasasına Tepki Gösteren Oğuzhan Uğur'dan Kalplere Dokunacak Sözler
Sokak Hayvanlarının Uyutulma Yasasına Tepki Gösteren Oğuzhan Uğur'dan Kalplere Dokunacak Sözler
Hayvanları Koruma Kanunu ile sokak hayvanlarının uyutulmasına ilişkin düzenleme gündeme geldi. 30 gün içerisinde sahiplenilmeyen sokak hayvanlarının uyutulma teklifi, ülke gündeminde tartışmaya yol açtı. Birçok ünlü isimden bu yasaya tepki yükselirken Oğuzhan Uğur da görüşlerini uzun uzun belirtenlerden oldu.
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Sokak hayvanlarının sahiplendirilmedikleri takdirde uyutulmasını içeren yeni sokak hayvanları tasarı tartışmalara neden oldu.
Sahipsiz sokak hayvanlarının 'uyutulma' adı altında katledilmesine ise vatandaşlardan tepki yağdı.
Oğuzhan Uğur da sokak hayvanlarının uyutulma kararına tepkisini kaleme aldığı uzun bir yazıyla sosyal medya hesabından paylaştı.
"Yine milleti şak diye bölen ve doğal olarak birbirine düşüren bir yasanın arefesindeyiz. Daha önce pek çok konuda ayrı düştük tabii, antrenmanlıyız..."
"Kimin nerede durduğu belli de kim olduğu belli değil."
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"Başını boş bıraktıkları için başıboş diye adlandırdılar."
"Yasa var yahu desem, artık pek ciddiye alınmıyor zaten, caydırıcılığı yok bu memlekette 'yasaya' işaret etmenin. Devletin yasasını canım Devletim denetlemiyor, ben mi işaret edeyim?"
"Peygamber efendimizin Mekke yolunda yavrusunu emziren köpek için gösterdiği hassasiyeti unutup, "köpekleri öldürün" diye bağıranlar da vicdanlı olamaz değil mi?
"Sokak köpekleri düşünemeyen, fikri olmayan, yaptıklarından mesul tutulamayacak hayvanlardır. İnsan eliyle yaşatılıp, insan tarafından yönlendirilen CANLILARdır...Bence büyük bir seferberlik hareketiyle acil kısırlaştırma başlatılmalı, sıkıntılı köpekler içinse barınakta rehabilitasyon imkanı sağlanmalıdır."
"Sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin, iş çığrndan çıkınca 'öldürdük bitti' demesi yapılacak en büyük hatadır. Saldırıya uğrayan insanımızın acısını hepimiz çekiyoruz."
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