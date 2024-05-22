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Minik Şerce Yine Kitabın Ortasından Konuştu: Sezen Aksu'dan Yeni Sokak Hayvanları Yasasına Sitemkar Mektup!

Minik Şerce Yine Kitabın Ortasından Konuştu: Sezen Aksu'dan Yeni Sokak Hayvanları Yasasına Sitemkar Mektup!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
23.05.2024 - 01:00

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, AK Parti'nin yeni sokak hayvanları yasasına bir tepki de Sezen Aksu'dan geldi. Kritik anlarda sevenlerine mektupla ulaşan Minik Serçe, yine döktürdü.

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Son birkaç gündür, gündemimizde sokaklardaki patili dostlarımız var. Bildiğiniz üzere, AK Parti'nin sokak köpeklerinin toplandıktan sonra 1 ay içinde sahiplenilmedikleri takdirde barınaklarda uyutulmasını içeren yeni sokak hayvanları yasa tasarısı büyük gündem oldu.

Son birkaç gündür, gündemimizde sokaklardaki patili dostlarımız var. Bildiğiniz üzere, AK Parti'nin sokak köpeklerinin toplandıktan sonra 1 ay içinde sahiplenilmedikleri takdirde barınaklarda uyutulmasını içeren yeni sokak hayvanları yasa tasarısı büyük gündem oldu.

Kimileri sahipsiz sokak hayvanlarının uyutma adı altında katledilmesine tepki gösterirken, kimileri doğru yolun bu olmadığını fakat bir şey yapılması gerektiğini, kimileri de köpeklerin uyutulmasının en doğru çözüm olduğunu savundu.

Kimileri sahipsiz sokak hayvanlarının uyutma adı altında katledilmesine tepki gösterirken, kimileri doğru yolun bu olmadığını fakat bir şey yapılması gerektiğini, kimileri de köpeklerin uyutulmasının en doğru çözüm olduğunu savundu.

Birçok ünlü isim, binlerce köpeğin öldürülmesiyle sonuçlanacak bu yasa tasarısına tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi. Geçtiğimiz saatlerde ise Birsen Altuntaş'ın haberine göre Minik Serçe'mizden, kritik gündem anlarında sevenlerine mektup yazmayı seven Sezen Aksu'dan bir sitem geldi.

Birçok ünlü isim, binlerce köpeğin öldürülmesiyle sonuçlanacak bu yasa tasarısına tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi. Geçtiğimiz saatlerde ise Birsen Altuntaş'ın haberine göre Minik Serçe'mizden, kritik gündem anlarında sevenlerine mektup yazmayı seven Sezen Aksu'dan bir sitem geldi.

Sözlerine, "Tarihimizdeki Sivriada hikâyesi vicdanıma, kalbime batıyor…" diyerek başlayan Sezen Aksu;

Sözlerine, "Tarihimizdeki Sivriada hikâyesi vicdanıma, kalbime batıyor…" diyerek başlayan Sezen Aksu;

'80 bin köpeğin; kâh bir turiste saldırdılar diye kâh sayıları arttığından, toplanıp Sivriada’ya götürülmelerini, her zaman var olagelmiş iyi insanların çabalarına rağmen açlığa ve ölüme terk edilmelerini okurken seslerini duydum.

Biz orayı hak edilmiş sıfatıyla “Hayırsız Ada” diye anarız. Açlıktan olduğu yazılsa da, vefasızlığa attıklarından emin olduğum çığlıkları hepimizin gökyüzünün bir yerlerinde kayıtlı, bundan eminim.' dedi.

Ve ekledi: "Hayırsızlığın başı ademoğlunca tutulmuş, adanın günahı yok. Bir asırdan fazla zamanın affına sığınacak yüzümüz de… Neden benim sevgili ülkemde çare ararken akla ilk yok etmek gelir?"

Ve ekledi: "Hayırsızlığın başı ademoğlunca tutulmuş, adanın günahı yok. Bir asırdan fazla zamanın affına sığınacak yüzümüz de… Neden benim sevgili ülkemde çare ararken akla ilk yok etmek gelir?"

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