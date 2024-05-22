Minik Şerce Yine Kitabın Ortasından Konuştu: Sezen Aksu'dan Yeni Sokak Hayvanları Yasasına Sitemkar Mektup!
Minik Şerce Yine Kitabın Ortasından Konuştu: Sezen Aksu'dan Yeni Sokak Hayvanları Yasasına Sitemkar Mektup!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, AK Parti'nin yeni sokak hayvanları yasasına bir tepki de Sezen Aksu'dan geldi. Kritik anlarda sevenlerine mektupla ulaşan Minik Serçe, yine döktürdü.
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Son birkaç gündür, gündemimizde sokaklardaki patili dostlarımız var. Bildiğiniz üzere, AK Parti'nin sokak köpeklerinin toplandıktan sonra 1 ay içinde sahiplenilmedikleri takdirde barınaklarda uyutulmasını içeren yeni sokak hayvanları yasa tasarısı büyük gündem oldu.
Kimileri sahipsiz sokak hayvanlarının uyutma adı altında katledilmesine tepki gösterirken, kimileri doğru yolun bu olmadığını fakat bir şey yapılması gerektiğini, kimileri de köpeklerin uyutulmasının en doğru çözüm olduğunu savundu.
Birçok ünlü isim, binlerce köpeğin öldürülmesiyle sonuçlanacak bu yasa tasarısına tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi. Geçtiğimiz saatlerde ise Birsen Altuntaş'ın haberine göre Minik Serçe'mizden, kritik gündem anlarında sevenlerine mektup yazmayı seven Sezen Aksu'dan bir sitem geldi.
Sözlerine, "Tarihimizdeki Sivriada hikâyesi vicdanıma, kalbime batıyor…" diyerek başlayan Sezen Aksu;
Ve ekledi: "Hayırsızlığın başı ademoğlunca tutulmuş, adanın günahı yok. Bir asırdan fazla zamanın affına sığınacak yüzümüz de… Neden benim sevgili ülkemde çare ararken akla ilk yok etmek gelir?"
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