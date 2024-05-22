Aylar Önce Eşi Ali Sabancı ile Ölümden Dönen Vuslat Doğan Sabancı Kazadan Sonra İlk Kez Görüntülendi!
Aylar Önce Eşi Ali Sabancı ile Ölümden Dönen Vuslat Doğan Sabancı Kazadan Sonra İlk Kez Görüntülendi!
Geçtiğimiz sene 24 Ağustos'ta Yunanistan açıklarında tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı herkesi çok korkutmuştu. Kazadan sonra ilk kez mart ayında görüntülenen Ali Sabancı'nın ardından Vuslat Doğan Sabancı'nın durumu merak ediliyordu. Patronlar Dünyası’ndan Mustafa Ali Akyol’un haberine göre, Vuslat Doğan Sabancı kazadan sonra ilk kez bugün görüntülendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Mutlaka hatırlarsınız, Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı geçtiğimiz sene 24 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında bir tekne kazası geçirmişti.
İçinde çocuklarının da olduğu zodyak botla kayalıklara çarpan çift, ağır yaralanmıştı. Ambulans helikopterle İstanbul Amerikan Hastanesi'ne getirilen çiftten Ali Sabancı'nın durumunun daha ağır olduğu, Vuslat Doğan Sabancı'nın da ağır bir yüz travması geçirdiği fakat hayati tehlikesinin olmadığı söylenmişti.
Ardı ardına geçirdiği operasyonların ardından sağlığına kavuşan Ali Sabancı kazadan sonra ilk kez Mart ayında görüntülenmiş, eşinin kendisinden daha iyi olduğunu belirtmişti.
Vuslat Sabancı'nın son hali ise damak, dişleri ve çene kısmında ağır olmak üzere yüzünde büyük hasar oluştuğu bilgisi verildiğinden merak konusu olmuştu.
Patronlar Dünyası’ndan Mustafa Ali Akyol’un haberine göre, tedavi için ABD'ye giden ve birçok ameliyat geçiren Vuslat Doğan Sabancı geçtiğimiz saatlerde bir sergi açılışında kazadan sonra ilk kez görüntülendi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın