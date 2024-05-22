Aylar Önce Eşi Ali Sabancı ile Ölümden Dönen Vuslat Doğan Sabancı Kazadan Sonra İlk Kez Görüntülendi!

Geçtiğimiz sene 24 Ağustos'ta Yunanistan açıklarında tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı herkesi çok korkutmuştu. Kazadan sonra ilk kez mart ayında görüntülenen Ali Sabancı'nın ardından Vuslat Doğan Sabancı'nın durumu merak ediliyordu. Patronlar Dünyası’ndan Mustafa Ali Akyol’un haberine göre, Vuslat Doğan Sabancı kazadan sonra ilk kez bugün görüntülendi.