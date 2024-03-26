Tekne Kazası Geçiren Ali Sabancı Aylar Sonra Görüntülendi: Sağlık Durumlarını Açıkladı

Sabancı çifti, içinde çocuklarının da olduğu zodyak botla kayalıklara çarpmış ve ağır yaralanmıştı. Çift, yapılan ilk müdahalenin ardından Bodrum'a getirilmişti. Ali Sabancı'nın durumunun daha ağır olduğu aktarılmıştı.