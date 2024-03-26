Tekne Kazası Geçiren Ali Sabancı Aylar Sonra Görüntülendi: Sağlık Durumlarını Açıkladı
Tekne Kazası Geçiren Ali Sabancı Aylar Sonra Görüntülendi: Sağlık Durumlarını Açıkladı
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tekne kazası geçirmişlerdi. Ağır yaralanan çift, uzun bir süre hastanede tedavi görmüştü. Sabancı çifti, uzun süren tedavinin ardından eski sağlıklarına kavuştu.
Aylar sonra görüntülenen Ali Sabancı, eşinin ve kendisinin sağlık durumuna dair açıklama yaptı.
Kaynak: Patronlar Dünyası
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Ali Doğan Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında bir tekne kazası geçirmişti.
ambulans helikopterle İstanbul Amerikan Hastanesi'ne götürülen Ali Sabancı'nın bilinci kazanın beşinci gününde yerine gelmişti.
Vuslat Doğan Sabancı'nın ise hayati tehlikesi bulunmadığı ancak yüz travması nedeniyle ameliyat olduğu söylenmişti.
Gündeme bomba gibi düşen bu kazanın ardından birçok iddia da ortaya atılmıştı.
Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, Ali Sabancı kazadan aylar sonra ilk kez görüntülendi.
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Eşinin sağlık durumu sorulan Ali Sabancı, "benden daha iyi" diyerek yanıt verdi.
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