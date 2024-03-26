Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Tekne Kazası Geçiren Ali Sabancı Aylar Sonra Görüntülendi: Sağlık Durumlarını Açıkladı

Tekne Kazası Geçiren Ali Sabancı Aylar Sonra Görüntülendi: Sağlık Durumlarını Açıkladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.03.2024 - 21:51

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tekne kazası geçirmişlerdi. Ağır yaralanan çift, uzun bir süre hastanede tedavi görmüştü. Sabancı çifti, uzun süren tedavinin ardından eski sağlıklarına kavuştu.

Aylar sonra görüntülenen Ali Sabancı, eşinin ve kendisinin sağlık durumuna dair açıklama yaptı.

Kaynak: Patronlar Dünyası

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ali Doğan Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında bir tekne kazası geçirmişti.

Ali Doğan Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında bir tekne kazası geçirmişti.

Sabancı çifti, içinde çocuklarının da olduğu zodyak botla kayalıklara çarpmış ve ağır yaralanmıştı. Çift, yapılan ilk müdahalenin ardından Bodrum'a getirilmişti. Ali Sabancı'nın durumunun daha ağır olduğu aktarılmıştı.

ambulans helikopterle İstanbul Amerikan Hastanesi'ne götürülen Ali Sabancı'nın bilinci kazanın beşinci gününde yerine gelmişti.

ambulans helikopterle İstanbul Amerikan Hastanesi'ne götürülen Ali Sabancı'nın bilinci kazanın beşinci gününde yerine gelmişti.

Durumu ağır olan Ali Sabancı'nın dalağı alındığı, entübe edildiği ve ve aortuna stent takılmıştı. Sabancı'nın bilincinin ise kazadan beş gün sonra yerine geldiği aktarılmıştı.

Vuslat Doğan Sabancı'nın ise hayati tehlikesi bulunmadığı ancak yüz travması nedeniyle ameliyat olduğu söylenmişti.

Vuslat Doğan Sabancı'nın ise hayati tehlikesi bulunmadığı ancak yüz travması nedeniyle ameliyat olduğu söylenmişti.

Sağlığına kavuşan Sabancı çifti, Ali Sabancı'nın da hayati tehlikeyi atlatmasının ardından normal odaya alınmıştı.

Gündeme bomba gibi düşen bu kazanın ardından birçok iddia da ortaya atılmıştı.

Gündeme bomba gibi düşen bu kazanın ardından birçok iddia da ortaya atılmıştı.

Kazanın neden olduğuna dair pek çok iddia ortaya atıldı. Son iddialarda, Sabancı ailesinin zodyak botlarında GPS olmadığı öne sürülmüştü.

Sabancı ailesinin ise sağlığına kavuşmasının uzun süre alacağı söylenmişti.

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, Ali Sabancı kazadan aylar sonra ilk kez görüntülendi.

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, Ali Sabancı kazadan aylar sonra ilk kez görüntülendi.

Ölümden dönen Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı çifti uzun süren tedavinin ardından eski sağlıklarına kavuştu.

Ali Sabancı, Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Eşinin sağlık durumu sorulan Ali Sabancı, "benden daha iyi" diyerek yanıt verdi.

Eşinin sağlık durumu sorulan Ali Sabancı, "benden daha iyi" diyerek yanıt verdi.

Ali Sabancı'nın sağlık durumunun da iyi olduğu aktarıldı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
M. Merve

"Aylar sonra görüntülendi" diyorsunuz da fotoğraf nerede?