Kilo Aldığı İçin Acımasız Yorumların Hedefi Olan Selena Gomez Hakkındaki Gerçek Üzdü

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir paylaşım yapmış, sonra ışık hızıyla silmişti. Ancak çoktan sosyal medyaya düşen fotoğraflar, acımasız yorumların hedefi oldu. Herkes Gomez'in kilolarını eleştirirken ünlü oyuncunun kilo alma nedeninin geçirdiği ölümcül hastalıktan dolaylı olduğu öğrenildi.