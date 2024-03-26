Kilo Aldığı İçin Acımasız Yorumların Hedefi Olan Selena Gomez Hakkındaki Gerçek Üzdü
Kilo Aldığı İçin Acımasız Yorumların Hedefi Olan Selena Gomez Hakkındaki Gerçek Üzdü
Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir paylaşım yapmış, sonra ışık hızıyla silmişti. Ancak çoktan sosyal medyaya düşen fotoğraflar, acımasız yorumların hedefi oldu. Herkes Gomez'in kilolarını eleştirirken ünlü oyuncunun kilo alma nedeninin geçirdiği ölümcül hastalıktan dolaylı olduğu öğrenildi.
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Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez'i tanıyanlarınız vardır: Kendisi yabancı magazinin gündeminden inmeyen bir isim.
Gerek aşk hayatıyla, gerek paylaşımlarıyla sık sık internetin gündemine oturmayı başaran Gomez çoğunlukla acımasız bir şekilde eleştiriliyor.
Ünlü şarkıcı en son Instagram hesabından iki tane selfie paylaşmıştı ancak daha sonra hemencecik bu fotoğrafları silmişti...
Ancak fotoğraflar çoktan internete düşmüş, beğeneni olduğu kadar beğenmeyeni de olmuştu...
Özellikle de ünlü oyuncuyu aldığı kilolar yüzünden eleştirenlerin sayısı bir hayli fazlaydı...
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Lupus hastası olan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yıllarda böbrek nakli ameliyatı da olmuştu.
Lupus ilacının kilosunu nasıl etkilediğini daha önce de anlatan Gomez, "Asla bir model olmayacağım" demişti.
Lupus hastalığı yüzünden kortizol almaya devam ettiği aktarılan ünlü şarkıcının bu yüzden kilo aldığı ve yüzünün de kızardığı aktarıldı.
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