Kırmızı Atkıları Hazırlayın: Taylor Swift'in İstanbul Konserine Dair İlk Açıklama
Kırmızı Atkıları Hazırlayın: Taylor Swift'in İstanbul Konserine Dair İlk Açıklama
Taylor Swift'in 2025 yılında İstanbul'da konser vereceğine dair iddialar bile herkesi şimdiden heyecanlandırmış, sosyal medyada fena goygoylar döndürmüştü! Bu konser iddiasına dair bir açıklama, turne ile tüm bilgi ve detayları aktaran hesaptan geldi. The Eras Tour hesabı iddialara yeşil ışık yaktı...
Kaynak: Daily Sabah
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Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, kariyeri boyunca sayısız konser verip turne gerçeleştirse de, zirveyi The Eras Tour ile gördü.
Gerek sahne performansları, gerek devasa stadyumların hayranlarla dolup taşması olsun; her bakımdan başarılı bir turne gerçekleştiriyor.
The Eras Tour kapsamında gidilmedik yer bırakmamaya ant içen Taylor Swift'in konser vermediği ülke kalmadı...
En son 2025 yılının şubat ayında İstanbul'da konser vereceği iddia edildi: Başta hayranlar da dahil olmak üzere herkes bu habere şüpheli yaklaştı...
İstanbul konserine dair bir yeşil ışık da bu zamana kadar turne hakkında tüm bilgi ve detayları aktaran hesaptan geldi.
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The Eras Tour hesabı, Daily Sabah'ı alıntılayarak "Taylor Swift'in 2025 yılında İstanbul'da vereceği konser için anlaşmalar yapıldı" ifadelerini kullandı.
Daily Sabah'ta yer alan habere göre, festival organizatörü Özcan Ertaş, Taylor Swift ve Jay-Z ile anlaşmaların yapıldığını duyurdu.
Konser'in 2025 yılı Şubat ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor: Biletlerin erken satışının ise 2024 Kasım ayında olması bekleniyor...
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