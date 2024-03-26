Kırmızı Atkıları Hazırlayın: Taylor Swift'in İstanbul Konserine Dair İlk Açıklama

Taylor Swift'in 2025 yılında İstanbul'da konser vereceğine dair iddialar bile herkesi şimdiden heyecanlandırmış, sosyal medyada fena goygoylar döndürmüştü! Bu konser iddiasına dair bir açıklama, turne ile tüm bilgi ve detayları aktaran hesaptan geldi. The Eras Tour hesabı iddialara yeşil ışık yaktı...

Kaynak: Daily Sabah

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