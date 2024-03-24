Tacizden Irkçılığa: Eski Nickelodeon Yapımcısı Hakkında Korkunç Gerçekler Belgeselde Ortaya Çıktı
Tacizden Irkçılığa: Eski Nickelodeon Yapımcısı Hakkında Korkunç Gerçekler Belgeselde Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.usatoday.com/story/entert...
Bir zamanlar çocukların izlemeyi en sevdiği kanallardan biri olan Nickelodeon uzun yıllar bünyesinde korkunç çalışanlar barındırmış... Quiet on Set (Sette Sessiz) belgeseli ile kanalın eski yapımcısı ve yazarı Dan Schneider hakkında çocuk oyunculara tacizden ırkçlığa değin korkunç gerçekler ortaya çıktı.
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Bir çocuk kanalı olan Nickelodeon, geçmişte çocuk izleyicilere birçok sevilen dizi ve çizgifilm sundu.
Ancak bu kanalda severek izlediğimiz dizilerin oyuncuları, hatta o dönemde reşit olmayan çocuk oyuncular, setlerde kimselerin yıllar boyunca haberi olmadığı şeylere maruz kalarak çalıştı.
Nickelodeon'ın eski yapımcı ve yazarlarından biri olan Dan Schneider'ın yaptıkları "Quite on Set" belgeseli ile ortaya çıktı.
Olay yaratan belgeselde Nickelodeon'daki toksik çalışma ortamı ve çocuk yıldızların ekran önünde objeleştirildiği anlatıldı.
Nickelodeon'ın "altın çocuğu" Schneider ise yaşanan çoğu korkunç olayın bizzat sorumlusu: Ancak kanala en çok para kazandıran dizilerin fikir babası olduğu için herkes yaşananlara göz yumuyormuş...
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Belgeselde Schneider birden fazla suçla suçlanıyor: Bunlardan biri de kadın çalışanlara uygunsuz davranması.
Eski "The Amanda Show" yazarları Jenny Kilgen ve Christy Stratton, bir maaşı paylaşarak çalıştırıldıklarını söyledi.
"All That" dizisinin eski oyuncuları Bryan Hearne ve Giovonnie Samuels sette ırkçılığa uğradıklarını anlattı.
Kanalın eski çalışanları, belgeselde Schneider'ın çocuk dizilerinde yetişkin şakaları yazmaya eğilimli olduğunu söyledi.
Hatta bazı oyuncuların yaşına uygun olmayacak şekilde giyinmesini talep ediyormuş: Bikini, mini etek gibi...
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Belgeselle birlikte ortaya çıkan gerçekleri reddeden Dan Schneider cinsel istismar iddialarını da reddetti.
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