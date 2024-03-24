Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Tacizden Irkçılığa: Eski Nickelodeon Yapımcısı Hakkında Korkunç Gerçekler Belgeselde Ortaya Çıktı

Tacizden Irkçılığa: Eski Nickelodeon Yapımcısı Hakkında Korkunç Gerçekler Belgeselde Ortaya Çıktı

Effy
Effy - Onedio Editörü
24.03.2024 - 23:00

Bir zamanlar çocukların izlemeyi en sevdiği kanallardan biri olan Nickelodeon uzun yıllar bünyesinde korkunç çalışanlar barındırmış... Quiet on Set (Sette Sessiz) belgeseli ile kanalın eski yapımcısı ve yazarı Dan Schneider hakkında çocuk oyunculara tacizden ırkçlığa değin korkunç gerçekler ortaya çıktı.

Kaynak: https://www.usatoday.com/story/entert...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir çocuk kanalı olan Nickelodeon, geçmişte çocuk izleyicilere birçok sevilen dizi ve çizgifilm sundu.

Bir çocuk kanalı olan Nickelodeon, geçmişte çocuk izleyicilere birçok sevilen dizi ve çizgifilm sundu.

Ancak bu kanalda severek izlediğimiz dizilerin oyuncuları, hatta o dönemde reşit olmayan çocuk oyuncular, setlerde kimselerin yıllar boyunca haberi olmadığı şeylere maruz kalarak çalıştı.

Ancak bu kanalda severek izlediğimiz dizilerin oyuncuları, hatta o dönemde reşit olmayan çocuk oyuncular, setlerde kimselerin yıllar boyunca haberi olmadığı şeylere maruz kalarak çalıştı.

Daha önce eski yıldızlardan biri yaşadıklarını anlatmıştı:

Nickelodeon'ın eski yapımcı ve yazarlarından biri olan Dan Schneider'ın yaptıkları "Quite on Set" belgeseli ile ortaya çıktı.

Nickelodeon'ın eski yapımcı ve yazarlarından biri olan Dan Schneider'ın yaptıkları "Quite on Set" belgeseli ile ortaya çıktı.

Olay yaratan belgeselde Nickelodeon'daki toksik çalışma ortamı ve çocuk yıldızların ekran önünde objeleştirildiği anlatıldı.

Olay yaratan belgeselde Nickelodeon'daki toksik çalışma ortamı ve çocuk yıldızların ekran önünde objeleştirildiği anlatıldı.

Nickelodeon'ın "altın çocuğu" Schneider ise yaşanan çoğu korkunç olayın bizzat sorumlusu: Ancak kanala en çok para kazandıran dizilerin fikir babası olduğu için herkes yaşananlara göz yumuyormuş...

Nickelodeon'ın "altın çocuğu" Schneider ise yaşanan çoğu korkunç olayın bizzat sorumlusu: Ancak kanala en çok para kazandıran dizilerin fikir babası olduğu için herkes yaşananlara göz yumuyormuş...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Belgeselde Schneider birden fazla suçla suçlanıyor: Bunlardan biri de kadın çalışanlara uygunsuz davranması.

Belgeselde Schneider birden fazla suçla suçlanıyor: Bunlardan biri de kadın çalışanlara uygunsuz davranması.

Her zaman sadece kadın çalışanlardan boynuna masaj yapmasını istediği belirtildi.

Eski "The Amanda Show" yazarları Jenny Kilgen ve Christy Stratton, bir maaşı paylaşarak çalıştırıldıklarını söyledi.

Eski "The Amanda Show" yazarları Jenny Kilgen ve Christy Stratton, bir maaşı paylaşarak çalıştırıldıklarını söyledi.

Schneider'ın senaryodan sorumlu tek iki kadın olarak bir maaşı paylaşmalarını istediğini ve her zaman onlarla ilgili uygunsuz şakalar yaptığını söylediler. İki yazar da nihayetinde kanalı cinsiyet ayrımcılığından ötürü dava etmiş.

"All That" dizisinin eski oyuncuları Bryan Hearne ve Giovonnie Samuels sette ırkçılığa uğradıklarını anlattı.

"All That" dizisinin eski oyuncuları Bryan Hearne ve Giovonnie Samuels sette ırkçılığa uğradıklarını anlattı.

Kendilerine her zaman kötü anlamda stereotip roller yazıldığını söylediler.

Kanalın eski çalışanları, belgeselde Schneider'ın çocuk dizilerinde yetişkin şakaları yazmaya eğilimli olduğunu söyledi.

Kanalın eski çalışanları, belgeselde Schneider'ın çocuk dizilerinde yetişkin şakaları yazmaya eğilimli olduğunu söyledi.

Hatta bazı oyuncuların yaşına uygun olmayacak şekilde giyinmesini talep ediyormuş: Bikini, mini etek gibi...

Hatta bazı oyuncuların yaşına uygun olmayacak şekilde giyinmesini talep ediyormuş: Bikini, mini etek gibi...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Belgeselle birlikte ortaya çıkan gerçekleri reddeden Dan Schneider cinsel istismar iddialarını da reddetti.

Belgeselle birlikte ortaya çıkan gerçekleri reddeden Dan Schneider cinsel istismar iddialarını da reddetti.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
4
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?