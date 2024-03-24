Son Haliyle Yerden Yere Vurulan Megan Fox'tan Meme Estetiğine Dair Beyin Yakan İtiraf Geldi

Ameliyatları sevmem. Vücudum anesteziye iyi tepki vermiyor. O yüzden ameliyat olduğumda bu önemli ve büyük bir olaydır. Tüm doktorlarımla öncesinde buluştum ve herhangi bir kehanet/işaret görüp görmediklerini sordum. Mesela hiç karga ya da baykuş gördüler mi, örümceğe bastılar mı gibi...