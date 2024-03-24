Son Haliyle Yerden Yere Vurulan Megan Fox'tan Meme Estetiğine Dair Beyin Yakan İtiraf Geldi
Son Haliyle Yerden Yere Vurulan Megan Fox'tan Meme Estetiğine Dair Beyin Yakan İtiraf Geldi
Kaynak: https://people.com/megan-fox-breast-i...
Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox, son zamanlarda estetik sonucu geçirdiği değişimle magazinin gündemindeydi. Kendisinin son halini beğenmeyenler olduğu gibi açıklamalarından da rahatsız olan hayranlarına, Megan Fox'tan bir şoke eden itiraf daha geldi! Fox'un meme estetiği yaptırırken doktordan isteği dumur etti...
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'Transformers' ve 'Jennifer's Body' filmleriyle tanıdığımız ünlü oyuncu Megan Fox'u tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.
Güzel oyuncu son zamanlarda geçmişten bugüne geçirdiği değişimle eleştirilerin odağında olan bir isim...
Başlarda estetik iddialarını reddederken şimdilerde yeni yeni kabul eden Fox, üstüne beklenmedik itiraflarda bulundu.
Ünlü oyuncu katıldığı bir podcast yayınında geçirdiği meme büyütme estetiğinden bahsetti.
Megan Fox, doktordan 'vücudunun taşıyabileceği en büyük memeleri' istediğini açıkladı.
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Hamilelik sonrası ilk meme estetiğini yaptıran ünlü oyuncu, üstüne estetiğe batıl inançlarını da karıştırmış...
Hamilelik sonrası vücudunun baya değiştiğini söyleyen Fox, bu sebeple ameliyata girmeden önce doktoruna "Vücudumun taşıyabileceği en büyük memelerle uyanırsam iyi olur" dediğini itiraf etti.
Siz ünlü oyuncunun değişimini nasıl buldunuz?
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