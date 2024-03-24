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Son Haliyle Yerden Yere Vurulan Megan Fox'tan Meme Estetiğine Dair Beyin Yakan İtiraf Geldi

Son Haliyle Yerden Yere Vurulan Megan Fox'tan Meme Estetiğine Dair Beyin Yakan İtiraf Geldi

Effy
Effy - Onedio Editörü
24.03.2024 - 18:00

Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox, son zamanlarda estetik sonucu geçirdiği değişimle magazinin gündemindeydi. Kendisinin son halini beğenmeyenler olduğu gibi açıklamalarından da rahatsız olan hayranlarına, Megan Fox'tan bir şoke eden itiraf daha geldi! Fox'un meme estetiği yaptırırken doktordan isteği dumur etti...

Kaynak: https://people.com/megan-fox-breast-i...
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'Transformers' ve 'Jennifer's Body' filmleriyle tanıdığımız ünlü oyuncu Megan Fox'u tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.

'Transformers' ve 'Jennifer's Body' filmleriyle tanıdığımız ünlü oyuncu Megan Fox'u tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.

Güzel oyuncu son zamanlarda geçmişten bugüne geçirdiği değişimle eleştirilerin odağında olan bir isim...

Güzel oyuncu son zamanlarda geçmişten bugüne geçirdiği değişimle eleştirilerin odağında olan bir isim...

Başlarda estetik iddialarını reddederken şimdilerde yeni yeni kabul eden Fox, üstüne beklenmedik itiraflarda bulundu.

Başlarda estetik iddialarını reddederken şimdilerde yeni yeni kabul eden Fox, üstüne beklenmedik itiraflarda bulundu.

Ünlü oyuncu katıldığı bir podcast yayınında geçirdiği meme büyütme estetiğinden bahsetti.

Ünlü oyuncu katıldığı bir podcast yayınında geçirdiği meme büyütme estetiğinden bahsetti.

Megan Fox, doktordan 'vücudunun taşıyabileceği en büyük memeleri' istediğini açıkladı.

Megan Fox, doktordan 'vücudunun taşıyabileceği en büyük memeleri' istediğini açıkladı.
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Hamilelik sonrası ilk meme estetiğini yaptıran ünlü oyuncu, üstüne estetiğe batıl inançlarını da karıştırmış...

Hamilelik sonrası ilk meme estetiğini yaptıran ünlü oyuncu, üstüne estetiğe batıl inançlarını da karıştırmış...

Ameliyatları sevmem. Vücudum anesteziye iyi tepki vermiyor. O yüzden ameliyat olduğumda bu önemli ve büyük bir olaydır. Tüm doktorlarımla öncesinde buluştum ve herhangi bir kehanet/işaret görüp görmediklerini sordum. Mesela hiç karga ya da baykuş gördüler mi, örümceğe bastılar mı gibi...

Hamilelik sonrası vücudunun baya değiştiğini söyleyen Fox, bu sebeple ameliyata girmeden önce doktoruna "Vücudumun taşıyabileceği en büyük memelerle uyanırsam iyi olur" dediğini itiraf etti.

Hamilelik sonrası vücudunun baya değiştiğini söyleyen Fox, bu sebeple ameliyata girmeden önce doktoruna "Vücudumun taşıyabileceği en büyük memelerle uyanırsam iyi olur" dediğini itiraf etti.

Siz ünlü oyuncunun değişimini nasıl buldunuz?

Siz ünlü oyuncunun değişimini nasıl buldunuz?

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