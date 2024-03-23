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O Eski Halinden Eser Yok Şimdi! Yaptırdıkları Estetikler ile Bambaşka Birine Dönüşen Ünlü İsimler

O Eski Halinden Eser Yok Şimdi! Yaptırdıkları Estetikler ile Bambaşka Birine Dönüşen Ünlü İsimler

Effy
Effy - Onedio Editörü
23.03.2024 - 18:03

Son zamanlarda estetik furyasına katılmayan ünlü isim kalmadı desek yanlış olmaz... Estetiksiz görseniz tanımakta zorlanacağınız birbirinden ünlü o isimleri sizin için derledik. İçinizden 'Estetik sen nelere kadirsin!' diye geçirmeden duramayacaksınız. 👀

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1. Ayça Ayşin Turan

1. Ayça Ayşin Turan
1. Ayça Ayşin Turan

2. Kim Kardashian

2. Kim Kardashian

3. Nesrin Cavadzade

3. Nesrin Cavadzade

4. Ariana Grande

4. Ariana Grande

5. Melisa Döngel

5. Melisa Döngel
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6. Bella Hadid

6. Bella Hadid

7. Dilan Çiçek Deniz

7. Dilan Çiçek Deniz

8. Hande Erçel

8. Hande Erçel

9. Kylie Jenner

9. Kylie Jenner

10. Sıla Türkoğlu

10. Sıla Türkoğlu
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11. Seda Sayan

11. Seda Sayan
11. Seda Sayan

12. Ebru Şahin

12. Ebru Şahin

13. Hande Ataizi

13. Hande Ataizi

14. Kendall Jenner

14. Kendall Jenner

15. Ebru Gündeş

15. Ebru Gündeş

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