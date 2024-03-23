O Eski Halinden Eser Yok Şimdi! Yaptırdıkları Estetikler ile Bambaşka Birine Dönüşen Ünlü İsimler

Son zamanlarda estetik furyasına katılmayan ünlü isim kalmadı desek yanlış olmaz... Estetiksiz görseniz tanımakta zorlanacağınız birbirinden ünlü o isimleri sizin için derledik. İçinizden 'Estetik sen nelere kadirsin!' diye geçirmeden duramayacaksınız. 👀