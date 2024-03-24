İlik Gibi Adamken Şimdilerde Saçı Sakalı Birbirine Karışan Ünlü Oyuncu Herkesi Şaşırttı
İlik Gibi Adamken Şimdilerde Saçı Sakalı Birbirine Karışan Ünlü Oyuncu Herkesi Şaşırttı
Netflix'teki film serisi ile milyonların sevgilisi haline gelmişti; eski halinden eser kalmadı! Dünyaca ünlü oyuncu Noah Centineo'nun son hali sevenlerini bi' hayli şaşırttı...
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Dünyaca ünlü oyuncu Noah Centineo, özellikle 'To All the Boys I've Loved Before' filmiyle çok büyük bir çıkış yakalamıştı.
Kısa sürede yakışıklılığıyla herkesin kalbini çalan ünlü oyuncu başka Netflix yapımlarında da boy gösterdi.
Ancak Centineo'nun son hali sevenlerini bi' miktar şaşırtmadı değil...
Saçı sakalı birbirine karışan ünlü oyuncunun son pozlarını gören hayranları adeta fenalık geçirdi!
Lara Jean görse düşüp bayılır!
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Noah Centineo'nun son selfie'sini Selena Gomez'in erkek arkadaşı Benny Blanco'ya benzetenler de oldu. 👀
Eser Yenenler'e benzetenler de yok değil... 😅
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Siz ünlü oyuncunun değişimi hakkında ne düşünüyorsunuz?
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