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Kate Middleton'ın Son Açıklama Videosuna 'Yapay Zeka mı, Değil mi?' Testi Uygulandı

Kate Middleton'ın Son Açıklama Videosuna 'Yapay Zeka mı, Değil mi?' Testi Uygulandı

Kate Middleton
Effy
Effy - Onedio Editörü
24.03.2024 - 19:22

Sosyal medya kullanıcıları, Kate Middleton'ın yakasından düşmeme konusunda ısrarcı. En son kansere yakalandığını ve tedavi sürecinde olduğunu bizzat videolu bir açıklama ile duyuran Middleton, sevenlerini üzse de bazılarını hala inandıramadı. Middleton'ın videosunu 'yapay zeka mı, gerçek mi?'testine tabii tutan kullanıcılar ilginç bir sonuçla çıkageldi. İddialara göre, Middleton'ın videosu yüzde 96 gibi yüksek bir oranla yapay zeka ile üretilmiş.

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Kate Middleton uzun bir süredir hem bizim hem de yabancı basının gündemini meşgul ediyor: Nedeni ise geçirdiği beklenmedik operasyonun ardından ortadan adeta kaybolmasıydı...

Kate Middleton uzun bir süredir hem bizim hem de yabancı basının gündemini meşgul ediyor: Nedeni ise geçirdiği beklenmedik operasyonun ardından ortadan adeta kaybolmasıydı...

"Fotoğraf geldi, Prenses görüntülendi" derken ortaya photoshop skandalı çıkmış ve Prenses'in dublörü olduğu iddia edilmişti.

"Fotoğraf geldi, Prenses görüntülendi" derken ortaya photoshop skandalı çıkmış ve Prenses'in dublörü olduğu iddia edilmişti.

Burada...

Ve burada bahsettik.

En son videolu açıklama akıbeti merak edilen Prenses'in kendisinden geldi: Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıklayarak herkese desteği ve sevgi dolu mesajları için teşekkür etti.

En son videolu açıklama akıbeti merak edilen Prenses'in kendisinden geldi: Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıklayarak herkese desteği ve sevgi dolu mesajları için teşekkür etti.

Middleton'ın daha önce benzer bir kazakla benzer bir konumda video paylaşmış olması bu videonun da gerçek olmama ihtimalini düşündürdü.

Middleton'ın daha önce benzer bir kazakla benzer bir konumda video paylaşmış olması bu videonun da gerçek olmama ihtimalini düşündürdü.

Middleton'ın videosunu 'Gerçek mi, yapay zeka mı?' testine tabi tutan kullanıcılar, yüzde 96 gibi yüksek bir oranla videonun 'yapay zeka' uyarısı verdiğini gördü.

Middleton'ın videosunu 'Gerçek mi, yapay zeka mı?' testine tabi tutan kullanıcılar, yüzde 96 gibi yüksek bir oranla videonun 'yapay zeka' uyarısı verdiğini gördü.
twitter.com
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Bu da görüntülerin 7 yıl öncesine ait videodan alındığı şüphelerini iyice artırdı.

Bu da görüntülerin 7 yıl öncesine ait videodan alındığı şüphelerini iyice artırdı.

Umarız en kısa zamanda Prenses sağlığına kavuşur ve tüm bu bitmek bilmeyen iddialar bir son bulur...

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fatih ates

uyku uyuyamıyoruz. bir an önce gerçek ortaya çıksın.. 😃