Kate Middleton'ın Son Açıklama Videosuna 'Yapay Zeka mı, Değil mi?' Testi Uygulandı

Sosyal medya kullanıcıları, Kate Middleton'ın yakasından düşmeme konusunda ısrarcı. En son kansere yakalandığını ve tedavi sürecinde olduğunu bizzat videolu bir açıklama ile duyuran Middleton, sevenlerini üzse de bazılarını hala inandıramadı. Middleton'ın videosunu 'yapay zeka mı, gerçek mi?'testine tabii tutan kullanıcılar ilginç bir sonuçla çıkageldi. İddialara göre, Middleton'ın videosu yüzde 96 gibi yüksek bir oranla yapay zeka ile üretilmiş.