Yapay Zekayla Hande Erçel'den Sıla Türkoğlu'na Tüm Ünlüleri Butiğine Getiren İşletme Şoke Etti
Yapay Zekayla Hande Erçel'den Sıla Türkoğlu'na Tüm Ünlüleri Butiğine Getiren İşletme Şoke Etti
TikTok'ta bir butik, yapay zekayla Hande Erçel'den Cansu Dere'ye, birçok ünlü ismi bizzat işletmeye getirerek modellik yaptırdı. Görenler ise hem yapay zekanın gücü karşısında hem de videoların gerçekçi olmasıyla hafiften tırstı...
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Teknolojinin gelişmesi her zaman hayra alamet olmayabilir... Deepfake teknolojisi ile ünlü isimlerin aslında ilgi ve alakalarının olmadığı yerlere ve videolara konu edilmesi bilinen bir tehlike.
Bu teknoloji özellikle de ünlü kadınları hedef alanların, onları uygunsuz şekilde editlemeleri için bir olanak sağlıyor.
TikTok'ta @dreamcoutureaz isimli bir butik hesabı, ünlü isimlerle iş birliği tadında videolar paylaşıyor.
Ancak elbette bu görüntüler gerçek değil: Bu videolar yapay zekayla oluşturuluyor.
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