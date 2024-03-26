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Yapay Zekayla Hande Erçel'den Sıla Türkoğlu'na Tüm Ünlüleri Butiğine Getiren İşletme Şoke Etti

Yapay Zekayla Hande Erçel'den Sıla Türkoğlu'na Tüm Ünlüleri Butiğine Getiren İşletme Şoke Etti

Hande Erçel Yapay Zeka Cansu Dere
Effy
Effy - Onedio Editörü
26.03.2024 - 19:09

TikTok'ta bir butik, yapay zekayla Hande Erçel'den Cansu Dere'ye, birçok ünlü ismi bizzat işletmeye getirerek modellik yaptırdı. Görenler ise hem yapay zekanın gücü karşısında hem de videoların gerçekçi olmasıyla hafiften tırstı...

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Teknolojinin gelişmesi her zaman hayra alamet olmayabilir... Deepfake teknolojisi ile ünlü isimlerin aslında ilgi ve alakalarının olmadığı yerlere ve videolara konu edilmesi bilinen bir tehlike.

Teknolojinin gelişmesi her zaman hayra alamet olmayabilir... Deepfake teknolojisi ile ünlü isimlerin aslında ilgi ve alakalarının olmadığı yerlere ve videolara konu edilmesi bilinen bir tehlike.
www.trymaverick.com

Bu teknoloji özellikle de ünlü kadınları hedef alanların, onları uygunsuz şekilde editlemeleri için bir olanak sağlıyor.

Bu teknoloji özellikle de ünlü kadınları hedef alanların, onları uygunsuz şekilde editlemeleri için bir olanak sağlıyor.

TikTok'ta @dreamcoutureaz isimli bir butik hesabı, ünlü isimlerle iş birliği tadında videolar paylaşıyor.

TikTok'ta @dreamcoutureaz isimli bir butik hesabı, ünlü isimlerle iş birliği tadında videolar paylaşıyor.

Ancak elbette bu görüntüler gerçek değil: Bu videolar yapay zekayla oluşturuluyor.

Ancak elbette bu görüntüler gerçek değil: Bu videolar yapay zekayla oluşturuluyor.

Hesapta olmayan ünlü yok! Yapy zekanın ürünü "Fahriye Evcen" var.

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Videoların gerçekliği ise çok korkutucu...

İşletme için başarılı bir taktik olsa da bu teknolojinin kötüye kullanılması sonucunda yaşanabilecekleri düşününce insan tırsmıyor değil.

Sizin düşünceleriniz neler?

Yorum sizde...

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