Yapay Zekayla Hande Erçel'den Sıla Türkoğlu'na Tüm Ünlüleri Butiğine Getiren İşletme Şoke Etti

TikTok'ta bir butik, yapay zekayla Hande Erçel'den Cansu Dere'ye, birçok ünlü ismi bizzat işletmeye getirerek modellik yaptırdı. Görenler ise hem yapay zekanın gücü karşısında hem de videoların gerçekçi olmasıyla hafiften tırstı...