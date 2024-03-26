Yoğun Bakımdaki Kadir İnanır'ın İlaçları Kesildi, Uyandırılma İşlemi Ertelendi: Sebebi Ne?
Yoğun Bakımdaki Kadir İnanır'ın İlaçları Kesildi, Uyandırılma İşlemi Ertelendi: Sebebi Ne?
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır geçtiğimiz gün inme geçirerek hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Usta sanatçının son durumu hakkında yeni bir bilgi geldi: İlaçları kesilen İnanır'ın uyandırılma işlemi de ertelendi.
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Yeşilçam'ın unutulmazlarından usta sanatçı Kadir İnanır, 24 Mart'ta evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Beykoz'daki evinde inme geçirdiği ardından da bilincinin kapalı olduğu açıklanan Kadir İnanır'ın beyin damarına pıhtı attığı öğrenildi.
Yoğun bakımda tedavi gören İnanır hakkında bir açıklama doktorundan gelmiş ve Başhekim Prof. Dr. Sağlam "Entübe olarak yoğun bakımımızda takip ediliyor, durumu stabil" açıklamasını yapmıştı.
Kadir İnanır'ın eşi Jülide Kural, son yaptığı açıklamada sevilen sanatçı hakkında iyi haberleri vermiş ve "Bugün itibariyle tüm tetkik sonuçları olumlu çıktığından uyandırılma kararı alınmıştır" ifadeleriyle herkesi sevindirmişti.
Habertürk'ün haberine göre, "Doktorlar uyutucu ve diğer ilaçları kestiler. Kadir İnanır gözleri, elleri ve ayaklarıyla hareket etmeye ilk işaretleri vermeye başladı. Uyandırma kendiliğinden olsun, beklenti bu. Doktorların kararı bu. Soluk borusuna takılan tüpün çıkarılması... Bu da 48. saatteki dilime denk geliyor" ifadeleri aktarıldı.
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Kadir İnanır'ın uyandırma işleminin dün gerçekleştirilmesi beklenirken, olumlu tepkiler sonrası böyle bir karar alındığı belirtildi.
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