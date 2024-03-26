Yoğun Bakımdaki Kadir İnanır'ın İlaçları Kesildi, Uyandırılma İşlemi Ertelendi: Sebebi Ne?

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır geçtiğimiz gün inme geçirerek hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Usta sanatçının son durumu hakkında yeni bir bilgi geldi: İlaçları kesilen İnanır'ın uyandırılma işlemi de ertelendi.

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