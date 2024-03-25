Uyutuluyordu: Jülide Kural'dan Beynine Pıhtı Atan Eşi Kadir İnanır'ın Sağlık Durumu Hakkında Yeni Açıklama!
Uyutuluyordu: Jülide Kural'dan Beynine Pıhtı Atan Eşi Kadir İnanır'ın Sağlık Durumu Hakkında Yeni Açıklama!
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır geçtiğimiz gün inme geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Beyin damarında pıhtı attığı öğrenilen usta ismin eşi Jülide Kural, uyutulan Kadir İnanır'ın son durumu hakkında açıklama yaptı!
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Türk sinema tarihine damga vuran Yeşilçam jönlerinden biri olan Kadir İnanır yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme bomba gibi düştü.
Geçtiğimiz gün (24 Mart) kötü haber aldığımız usta oyuncunun evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığını öğrenmiştik.
Beykoz'daki evinde inme geçirdiği ardından da bilincinin kapalı olduğu açıklanan Kadir İnanır'ın beyin damarına pıhtı attığı öğrenildi.
Acil olarak beyin tomografisi ve MR'ı çektirilen Yeşilçam yıldızının yoğun bakımda tedavi gördüğü ifade edilmişti. Yeğen Levent İnanır ise şu açıklamayı yapmıştı:
İnanır'ın doktoru Başhekim Prof. Dr. Sağlam ise "Entübe olarak yoğun bakımımızda takip ediliyor, durumu stabil." açıklamasını yapmıştı.
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Eşinin rahatsızlanmasından sonra hızla ambulansı arayan Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural İnanır sosyal medyadan yaptığı açıklamayla sevenlerini haberdar etmişti.
"Benim ve sizlerin de bildiği gibi Kadir İnanır güçlüdür ve bu süreci de hepimizin desteğiyle atlatacaktır."
Son durumu hakkında merakla haber beklediğimiz Kadir İnanır cephesinden yeni bir haber geldi. Jülide Kural "Bugün itibariyle tüm tetkik sonuçları olumlu çıktığından uyandırılma kararı alınmıştır" ifadeleriyle sevenlerine derin bir nefes aldırdı.
"Kadir İnanır anadolunun her bir parçasını kalbinde taşıyan gerçek bir yurtsever ve her zaman söylediği gibi “Bu topraklarda barışı görmeden" gitmemeye kararlı bir sanatçıdır."
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