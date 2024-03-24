Apar Topar Hastaneye Kaldırılan Kadir İnanır'ın Eşi Jülide Kural'dan Sağlık Durumuna İlişkin İlk Açıklama
Apar Topar Hastaneye Kaldırılan Kadir İnanır'ın Eşi Jülide Kural'dan Sağlık Durumuna İlişkin İlk Açıklama
Yeşilçam'ın en sevilen usta isimlerinden Kadir İnanır, yıllardır devrilmeyen çamlar arasında. Yakışıklılığı ve karizmasıyla ne kadar yaşlanırsa yaşlansın herkesin hayran olduğu Kadir İnanır'ın sabah saatlerinde inme geçirerek hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Önce yeğeni ardından da son olarak eşi Jülide Kural, İnanır'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
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Yeşilçam denince akla gelen ilk isimlerden biri Kadir İnanır.
Özellikle Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan filmleriyle aklımıza kazın Yeşilçam'ın usta sanatçısı Kadir İnanır hakkında bu sabah korkutan bir haber geldi.
Sabah saatlerinde inme geçirdiği söylenen ve bilincinin kapalı olduğu ifade edilen Kadir İnanır'ın apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Ünlü sanatçıya beyin tomografisi ve MR çektirilmesinin ardından tedaviye başlanacağı ifade edilmişti.
Kadir İnanır'ın sağlık durumu oldukça merak edilirken yeğeni Levent İnanır, hayati bir tehlikesi olmadığından bahsetti.
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Kadir İnanır'ın doktoru Başhekim Prof. Dr. Sağlam ise entübe bir şekilde yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü ifade etmişti.
Kadir İnanır'ın sabah saatlerinde rahatsızlandığını gören ve bir an önce ambulansı arayan eşi Jülide İnanır ise durumun şokunu atlatmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yazısı yayınladı.
Jülide Kural eşi için "Kadir İnanır güçlüdür ve bu süreci hepimizin desteğiyle atlatacaktır." diyerek sözlerine devam etti.
Jülide Kural'ın Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklaması:
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