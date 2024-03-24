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Apar Topar Hastaneye Kaldırılan Kadir İnanır'ın Eşi Jülide Kural'dan Sağlık Durumuna İlişkin İlk Açıklama

Apar Topar Hastaneye Kaldırılan Kadir İnanır'ın Eşi Jülide Kural'dan Sağlık Durumuna İlişkin İlk Açıklama

Kadir İnanır
GNS
GNS - Onedio Editörü
24.03.2024 - 16:42

Yeşilçam'ın en sevilen usta isimlerinden Kadir İnanır, yıllardır devrilmeyen çamlar arasında. Yakışıklılığı ve karizmasıyla ne kadar yaşlanırsa yaşlansın herkesin hayran olduğu Kadir İnanır'ın sabah saatlerinde inme geçirerek hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Önce yeğeni ardından da son olarak eşi Jülide Kural, İnanır'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

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Yeşilçam denince akla gelen ilk isimlerden biri Kadir İnanır.

Yeşilçam denince akla gelen ilk isimlerden biri Kadir İnanır.

1968 yılından beridir rol almaya başladığı Türk filmlerinde sayısız işin altına imza atan ve filmografisinde hepimizin bayıldığı sayısız iş olan Kadir İnanır, 74 yaşında.

Özellikle Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan filmleriyle aklımıza kazın Yeşilçam'ın usta sanatçısı Kadir İnanır hakkında bu sabah korkutan bir haber geldi.

Özellikle Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan filmleriyle aklımıza kazın Yeşilçam'ın usta sanatçısı Kadir İnanır hakkında bu sabah korkutan bir haber geldi.

74 yaşındaki Kadir İnanır'ın hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Sabah saatlerinde inme geçirdiği söylenen ve bilincinin kapalı olduğu ifade edilen Kadir İnanır'ın apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Sabah saatlerinde inme geçirdiği söylenen ve bilincinin kapalı olduğu ifade edilen Kadir İnanır'ın apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Bilinci kapalı bir şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği paylaşıldı.

Ünlü sanatçıya beyin tomografisi ve MR çektirilmesinin ardından tedaviye başlanacağı ifade edilmişti.

Ünlü sanatçıya beyin tomografisi ve MR çektirilmesinin ardından tedaviye başlanacağı ifade edilmişti.

Beykoz'daki evinde sabah saatlerinde rahatsızlanan ve eşinin çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın beyin damarında pıhtı attığı öğrenildi.

Kadir İnanır'ın sağlık durumu oldukça merak edilirken yeğeni Levent İnanır, hayati bir tehlikesi olmadığından bahsetti.

Kadir İnanır'ın sağlık durumu oldukça merak edilirken yeğeni Levent İnanır, hayati bir tehlikesi olmadığından bahsetti.

'Tıp tabiriyle 'emboli' yani pıhtı atması oldu beyinde. Operasyonda doktorlar. Zamanında müdahale ettiler sağ olsunlar. Hayati tehlikesi kesinlikle yok zaten. Belki ahraz kalabilir dediler ama erken müdahale olduğu için. İyi olacak diye düşünüyoruz. Şoförü aradı beni 'hastaneye geçiyoruz' dedi. Kendi doktorlarını aradım onlar da geldiler sağ olsunlar. Hastane de zaten gerekli müdahaleyi yaptı. Ambulansı arayan onu buraya getiren Jülide hanım. Ameliyat değil, pıhtı var o pıhtıyı alıyorlar.'

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Kadir İnanır'ın doktoru Başhekim Prof. Dr. Sağlam ise entübe bir şekilde yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü ifade etmişti.

Kadir İnanır'ın doktoru Başhekim Prof. Dr. Sağlam ise entübe bir şekilde yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü ifade etmişti.

'Sabah saatlerinde sevgili sanatçımız Kadir İnanır ambulansla hastanemize geldi. İlk değerlendirmede, geldiğinde sağ tarafında felç vardı, şuuru kapalıydı. Değerlendirmeler sonunda tetkikler yapıldı. Beyin tomografisi çekildi, beyni besleyen ana damarda tıkanıklık tespit edildi. Entübe olarak yoğun bakımımızda takip ediliyor, durumu stabil.'

Kadir İnanır'ın sabah saatlerinde rahatsızlandığını gören ve bir an önce ambulansı arayan eşi Jülide İnanır ise durumun şokunu atlatmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yazısı yayınladı.

Kadir İnanır'ın sabah saatlerinde rahatsızlandığını gören ve bir an önce ambulansı arayan eşi Jülide İnanır ise durumun şokunu atlatmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yazısı yayınladı.

'Kamuoyunun bilgisine; Hepimizin çok sevdiği Kadir İnanır, 24 Mart Pazar sabahı saat 09:30 sularında rahatsızlanmış ve hızlıca en yakın sağlık kuruluşu olan Ümraniye Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılmıştır. Hızlıca yapılan tetkiklerden beyin damarında pıhtı tespit edilmiş olup, hekim ve sağlık çalışanlarının olağanüstü emeği, ilgisi ve çabasıyla müdahale edilerek pıhtı temizlenmiştir. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam eden Kadir İnanır'ın durumu stabildir.'

Jülide Kural eşi için "Kadir İnanır güçlüdür ve bu süreci hepimizin desteğiyle atlatacaktır." diyerek sözlerine devam etti.

Jülide Kural eşi için "Kadir İnanır güçlüdür ve bu süreci hepimizin desteğiyle atlatacaktır." diyerek sözlerine devam etti.

'Benim ve sizlerin de bildiği gibi Kadir İnanır güçlüdür ve bu süreci de hepimizin desteğiyle atlatacaktır. Tüm halkımızdan ricam Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili; yalnızca doktorlarının ve benim yapacağım açıklamaların dikkate alınmasıdır. Sağlık durumu hakkında düzenli bilgilendirme yapacağım.'

Jülide Kural'ın Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklaması:

Jülide Kural'ın Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklaması:

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