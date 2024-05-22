O Eski Halinden Eser Yok Şimdi: Zeynep Bastık'ın Korku Filminden Fırlama Tuhaf Pozları "Bu Ne Şimdi?" Dedirtti
O Eski Halinden Eser Yok Şimdi: Zeynep Bastık'ın Korku Filminden Fırlama Tuhaf Pozları "Bu Ne Şimdi?" Dedirtti
Zaman içerisindeki değişimiyle sık sık dillere düşen Zeynep Bastık, geçtiğimiz saatlerde Instagram yeni pozlarını paylaştı! Bastık'ın korku filminden fırlama kombini, saçı ve makyajı sosyal medya kullanıcıları tarafından topa tutuldu!
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Hayatımıza koltuğunda söylediği akustik şarkılarla giriş yapan ve o dönem hepimize sesiyle de sıcaklığıyla da ilaç gibi gelen Zeynep Bastık, Türkçe pop müziğin en sevilen isimlerinden biri biliyorsunuz.
Zaman içerisinde radikal bir değişim geçiren, eski cici hallerini geride bırakıp daha kadınsı bir tarza evrilen Zeynep Bastık, kendi şarkılarıyla kulağımızın pasını silmeye devam ediyor. Fakat bu yeni tarzı ve şimdiki haliyle eski hali arasındaki uçurum sık sık masaya yatırılıyor, e haliyle dillere de düşüyor.
Geçtiğimiz saatlerde de bir "dillere düşme" vakası daha yaşadık! Instagram hesabından bir marka için verdiği pozları paylaşan Zeynep Bastık gündeme bomba gibi düştü!
Ünlü şarkıcının upuzun tırnakları da, poz seçimleri de göze battı.
Saçından makyajına, kombinin hiçbir detayı beğenilmeyen Zeynep Bastık'a adeta yorum yağdı. Görenler, Zeynep Bastık'ın eski halini resmen mumla aradı!
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Buyurun, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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