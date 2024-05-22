Ülkeyle Yıldızı Barışmayan Can Yaman, Tanışmak İçin 1 Milyon Euro Teklif Eden Dubaili Aileyi Reddetti!
Ülkeyle Yıldızı Barışmayan Can Yaman, Tanışmak İçin 1 Milyon Euro Teklif Eden Dubaili Aileyi Reddetti!
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Dubaili bir aile tarafından Can Yaman'a yemek yemek ve tanışmak için 1 milyon Euro teklif edildi. Can Yaman, teklifi reddetti ama sosyal medyanın da gündemine oturdu! Detaylar 👇
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Can Yaman'ı tanımayanınız yoktur herhalde. Şu an her ne kadar hayatına ve kariyerine İtalya'da devam etse de zamanında magazini skandal açıklamalarıyla epey meşgul etmiş bir isim kendisi!
En bombasını ve büyük tepki çekmesine sebep olanını biz hatırlatalım... İspanya'da katıldığı bir programda "Bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şey yapar mısın?" sorusuna 'Arka odaya geçelim, kanıtlayayım' cevabını veren Can Yaman dillere fena düşmüş, yanıtı oldukça yersiz ve gereksiz bulunmuştu.
O günden bu yana kariyerine İtalya'da devam eden, kendisiyle ilgili yeni bir haber çıktığında da ülkemizde dillere düşen Can Yaman'ın Dubaili bir ailenin teklif ettiği 1 milyon Euro'yu reddettiği ortaya çıktı.
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Dubaili aile Can Yaman’la tanışıp yemek yemek için 1 milyon Euro teklif etti. Fakat Can Yaman teklifi reddetti!
Haber hızlı yayıldı, yorumlar da gecikmedi tabii! Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!
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