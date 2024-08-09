Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Dalyan Köfte Tarifi: Köftenin En Gösterişli ve Lezzetli Hali Dalyan Köfte Nasıl Yapılır?

Dalyan Köfte Tarifi: Köftenin En Gösterişli ve Lezzetli Hali Dalyan Köfte Nasıl Yapılır?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.08.2024 - 19:48

Dalyan Köfte, içindeki malzemeleriyle ve müthiş sunumuyla sofraların vazgeçilmez bir lezzeti. İster doyurucu bir akşam yemeğinde ister misafirlerinize ikram ederken hazırlayın, Dalyan Köfte vazgeçilmeziniz olacak. Peki MasterChef'te de sık sık yapılan Dalyan Köfte nasıl yapılır? 

Dalyan köfte ile sofralarınıza lezzet katmaya hazır mısınız?

İşte Dalyan Köfte tarifi...

Dalyan Köfte Tarifi

Dalyan Köfte Tarifi

Malzemeler;

Köftesi için:

  • 1 kg kıyma

  • 1 adet yumurta

  • 1 adet soğan

  • 4 yemek kaşığı galeta unu

  • Tuz

  • Karabiber

Arası için:

  • 3-4 adet katı haşlanmış yumurta

  • 2 adet haşlanmış havuç

  • 2 çay bardağı haşlanmış bezelye

Sosu için:

  • 4 adet domates adet domates

  • 3 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • Tuz

  • Karabiber

Dalyan Köftenin Hazırlanışı

Dalyan Köftenin Hazırlanışı

  • Kıymayı, rendelediğiniz soğanı ve diğer köfte malzemelerini bir kabın içerisinde iyice yoğurun. 

  • Pişirme kağıdının üzerine köfte harcını 1 parmak kalınlığında yayın. 

  • Ortasına haşlayıp soyduğunuz yumurtaları bütün şekilde sıra halinde dizin. Yanına haşlanmış havuç ve bezelyeleri dizin. 

  • Rulo şeklinde sarın ve pişirme kağıdı serdiğiniz tepsiye koyun. 

  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika kadar pişirin. 

  • Sos için; rendelenmiş domates ve diğer malzemeleri ekleyerek, suyunu çekene kadar pişirin. Köftenin üzerine dökerek servis edin.

Deneyen herkese afiyet olsun!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın