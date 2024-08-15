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Eski Sevgilisinin Vefat Eden Ailesini Acımasız Bir Şekilde Diline Dolayan Kişi "Bu Ne Vicdansızlık?" Dedirtti!

Eski Sevgilisinin Vefat Eden Ailesini Acımasız Bir Şekilde Diline Dolayan Kişi "Bu Ne Vicdansızlık?" Dedirtti!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 22:26

Bir kullanıcı, eski sevgilisinin kendisine söylediği bir şeyi paylaştı. Ailesinin öldüğünü bilmesine rağmen diline dolayan eski sevgili, 'Harbiden dilin kemiği yok' dedirtti.

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Hayatınızın aşkı sandığınız sandığınız partnerinizle bir gün yollarınız talihsiz bir şekilde ayrılabilir. Bir taraf seviyesini korurken bir taraf da onurunu ayaklar altına alabilir.

Hayatınızın aşkı sandığınız sandığınız partnerinizle bir gün yollarınız talihsiz bir şekilde ayrılabilir. Bir taraf seviyesini korurken bir taraf da onurunu ayaklar altına alabilir.

Bir kullanıcı, eski sevgilisinin kendisine söylediği bir şeyi bu şekilde paylaştı. Ailesinin öldüğünü bilmesine rağmen bu tarz bir atakta bulunan eski sevgili, 'Harbiden dilin kemiği yok' dedirtti.

Bir kullanıcı, eski sevgilisinin kendisine söylediği bir şeyi bu şekilde paylaştı. Ailesinin öldüğünü bilmesine rağmen bu tarz bir atakta bulunan eski sevgili, 'Harbiden dilin kemiği yok' dedirtti.

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım...👇

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım...👇
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