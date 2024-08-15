"Ücretli Olacak": WhatsApp'taki Sahte Mesaj Zincirlerine Bir Yenisi Daha Eklendi
"Ücretli Olacak": WhatsApp'taki Sahte Mesaj Zincirlerine Bir Yenisi Daha Eklendi
Genellikle WhatsApp'ta sahte mesaj zincirleriyle karşılaşabiliyoruz. Bu mesaj zincirleri zaman zaman insanları korkutmak için zaman zaman da dolandırıcılık için kullanılabiliyor. Bu sefer de WhatsApp'ın verileri paylaşacağını ve artık ücretli olacağını iddia eden sahte bir zincir mesaj gündem oldu.
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Zaman zaman Whatsapp'ta birbirinden ilginç mesaj zincirleri ile karşılaşabiliyoruz. Bu mesaj zincirleri bazen yüzlerce, hatta binlerce kişiye ulaşabiliyor.
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Bu zincir mesajlar zaman zaman dolandırıcılığa yönelik, bazen de sadece 'spam' amaçlı olabiliyor.
Bu sefer de başka bir zincir mesaj gündem oldu. Gönderilen bu mesajda Whatsapp'ın verileri başkalarıyla paylaşacağına dair bir uyarı veriliyor. Ayrıca WhatsApp'ın Cumartesi gününden itibaren ücretlendirileceğine dair bazı yanlış bilgiler de yer alıyor.
WhatsApp'ın fotoğraflarınızı, mesajlarınızı veya diğer kişisel bilgilerinizi izinsiz kullanmaya başlayacağına dair iddialar doğru değildir. Bu tür mesajlar, kullanıcıları gereksiz yere endişelendirmek ve yanlış bilgiler yaymak için oluşturulmuş olup, herhangi bir gerçekliği yoktur.
WhatsApp'ın gizlilik politikası, kullanıcıların mesajlarının ve verilerinin uçtan uca şifreleme ile korunduğunu vurgular. Bu, mesajların yalnızca gönderen ve alıcı tarafından görülebileceği anlamına gelir.
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WhatsApp, mesajların içeriğini göremez ve bu nedenle bu içerikleri üçüncü taraflarla paylaşamaz. Ancak, kullanıcılar hizmeti kullanırken belirli meta veriler (örneğin, kimle ne zaman iletişim kurulduğu) toplanabilir.
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