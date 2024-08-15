"Ücretli Olacak": WhatsApp'taki Sahte Mesaj Zincirlerine Bir Yenisi Daha Eklendi

Genellikle WhatsApp'ta sahte mesaj zincirleriyle karşılaşabiliyoruz. Bu mesaj zincirleri zaman zaman insanları korkutmak için zaman zaman da dolandırıcılık için kullanılabiliyor. Bu sefer de WhatsApp'ın verileri paylaşacağını ve artık ücretli olacağını iddia eden sahte bir zincir mesaj gündem oldu.