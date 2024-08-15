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Grup Başkanvekili Açıkladı: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ayağı Kırıldı

Grup Başkanvekili Açıkladı: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ayağı Kırıldı

Özgür Özel CHP
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 16:49

TBMM'deki basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Özgür Özel'in ayağının kırıldığını bildirdi.

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Özgür Özel, 8 Kasım 2023'ten bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanı olarak görev alıyor.

Özgür Özel, 8 Kasım 2023'ten bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanı olarak görev alıyor.

TBMM'deki basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Özgür Özel'in ayağının kırıldığını bildirdi.

TBMM'deki basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Özgür Özel'in ayağının kırıldığını bildirdi.

Başarır, "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel bugün burada olmayı çok istiyordu ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardımla yürüyebilecek" dedi.

Başarır, "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel bugün burada olmayı çok istiyordu ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardımla yürüyebilecek" dedi.

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