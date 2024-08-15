Grup Başkanvekili Açıkladı: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ayağı Kırıldı
Grup Başkanvekili Açıkladı: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ayağı Kırıldı
TBMM'deki basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Özgür Özel'in ayağının kırıldığını bildirdi.
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Özgür Özel, 8 Kasım 2023'ten bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanı olarak görev alıyor.
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TBMM'deki basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Özgür Özel'in ayağının kırıldığını bildirdi.
Başarır, "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel bugün burada olmayı çok istiyordu ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardımla yürüyebilecek" dedi.
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