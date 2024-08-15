Ortalık Karıştı! Kılıçdaroğlu ile Fatih Altaylı Kavga Çıktı: "Kılıçdaroğlu AKP Tetikçisi"

Gazeteci Fatih Altaylı ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki atışma tüm hızıyla devam ederken, Altaylı, Kılıçdaroğlu için 'AKP ve iktidar tetikçisi' dedi ve ekledi: ''İftiralarının hesabını yargıda verecektir.''