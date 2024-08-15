Ortalık Karıştı! Kılıçdaroğlu ile Fatih Altaylı Kavga Çıktı: "Kılıçdaroğlu AKP Tetikçisi"
Ortalık Karıştı! Kılıçdaroğlu ile Fatih Altaylı Kavga Çıktı: "Kılıçdaroğlu AKP Tetikçisi"
Gazeteci Fatih Altaylı ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki atışma tüm hızıyla devam ederken, Altaylı, Kılıçdaroğlu için 'AKP ve iktidar tetikçisi' dedi ve ekledi: ''İftiralarının hesabını yargıda verecektir.''
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Gazeteci Fatih Altaylı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki sözlerine YouTube kanalında yayınladığı bir video ile yanıt verdi.
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Kılıçdaroğlu'nun sözlerini "Çok düzeysiz bir saldırı" diyen Fatih Altaylı sözlerine şöyle devam etti:
''Benim ne kadar doğru söylediğimi, kendisinin AKP'ye hizmet eden piyon olduğunu bilerek ya da bilmeyerek net şekilde ortaya koydu. Bana en fazla saldıranlar kimler, AKP'li troller. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun bana yönelik hakaret dolu ve hesabını yargı önünde kesinlikle vereceği iftiralarının ardından bunu köpürtenler kimler? Yine AKP'li troller. Kemal Kılıçdaroğlu net bir şekilde AKP'nin tetikçisi olduğunu ya da en azından kendisi değilse, kendisi o bilinçte değilse etrafında o metni kaleme alanların AKP ile ne kadar içli dışlı bir ilişki içinde olduklarını, yanındaki bu iş dünyasına şantajla, şununla bununla varlıklarını göstermiş ve Fethullah Gülen cemaatine hizmet etmiş onlara birtakım imkanlar sağlamış tiplerin ortaklığıyla oraya doğru sürüklenmiş, bana sorarsan beni haklı çıkaracak daha iyi bir hamle yapamazdı.''
''O metni kaleme almak makul bir insanın işi değil, o kadar edepsiz ve terbiyesiz metin'' diyen Altaylı, ''Onun hesabını yargıda verecek zaten. Ona o metni yazdıranlar, o metni yazıp onun eline bunu yollayalım diyenler Türkiye'de bugün olan biten gelinen durumda sorumlulardır. Bana olan kinlerinin temelinde aslında CHP kurultayı var. CHP kurultayı öncesinde Özgür Özel'e verdiğimiz destek var. Çünkü planları şuydu, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu, Ankara'da Mansur Yavaş'ı aday göstermeyeceklerdi. CHP buraları kaybedecekti, anladığım kadarıyla o planı da bozmuşuz. Onun öfkesiyle şu anda AKP tetikçiliğine, iktidar tetikçiliğine soyunmuş vaziyette.'' dedi.
Aralarında çıkan tartışmayı mahkemeye taşıyacağını açıkça dile getiren Fatih Altaylı, ''İftiralarının hesabını yargıda verecektir. Ne olduğunu üslubuyla gösterdi. Kendi yazmamıştır ama önüne konanı kendi ürünüymüş gibi yayımlayarak da gösterdi. Ne adını anarım, mahkemede görürsem görürüm. Bunun hesabını hakikaten verecek.Çok geçmişlere gitmiş. Ondan sonra 20 kere falan konuk oldu, mesajları duruyor. Çıkarırım utanır. Çıkarmam ama kendisi biliyor bana neler yazdığını. Bugün bana kim saldırıyor onun tetikçisi.'' diye konuştu.
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