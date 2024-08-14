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Kemal Kılıçdaroğlu ile Fatih Altaylı Kavgası: "Merkepler Adam Olur Sen Olmazsın"

Kemal Kılıçdaroğlu ile Fatih Altaylı Kavgası: "Merkepler Adam Olur Sen Olmazsın"

Kemal Kılıçdaroğlu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.08.2024 - 21:15

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında “AK Parti’ye çalışıyor” açıklamasında bulunan Fatih Altaylı için çok sert açıklamalarda bulundu. Altaylı için “Merkepler(eşekler) adam olur sen olmazsın” diyen Kılıçdaroğlu, Fatih Altaylı’ın için “Suret-i Haktan görünen İblisler.” tanımlaması yaptı.

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Gazeteci Fatih Altaylı, uzun dönem CHP’de Genel Başkanlık yapan Kemal Kılıçdaroğlu için “AK Parti’nin adamı” açıklamasında bulunmuştu.

Gazeteci Fatih Altaylı, uzun dönem CHP’de Genel Başkanlık yapan Kemal Kılıçdaroğlu için “AK Parti’nin adamı” açıklamasında bulunmuştu.

Altaylı ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu’nu dış devletlere çalışan ajanlıkla da suçlamıştı.

Altaylı ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu’nu dış devletlere çalışan ajanlıkla da suçlamıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile Fatih Altaylı’ya çok sert cevap verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile Fatih Altaylı’ya çok sert cevap verdi.

Altaylı için “satılmış kalem” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, Altaylı’nın muhalif gibi gözükerek AK Parti’nin karşısındaki bloğu bölmeye çalıştığını ifade etti.

Altaylı için “satılmış kalem” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, Altaylı’nın muhalif gibi gözükerek AK Parti’nin karşısındaki bloğu bölmeye çalıştığını ifade etti.

Ayrıca Kılıçdaroğlu, Altaylı için “eşek”, “kepaze”, “satılık elaman”, “namert”, “kadın düşmanı”, “iş birlikçi”, “korkak”, “koyun”, ve “iblis” sıfatlarını kullandı.

Ayrıca Kılıçdaroğlu, Altaylı için “eşek”, “kepaze”, “satılık elaman”, “namert”, “kadın düşmanı”, “iş birlikçi”, “korkak”, “koyun”, ve “iblis” sıfatlarını kullandı.
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı 👇

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