Kemal Kılıçdaroğlu ile Fatih Altaylı Kavgası: "Merkepler Adam Olur Sen Olmazsın"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında “AK Parti’ye çalışıyor” açıklamasında bulunan Fatih Altaylı için çok sert açıklamalarda bulundu. Altaylı için “Merkepler(eşekler) adam olur sen olmazsın” diyen Kılıçdaroğlu, Fatih Altaylı’ın için “Suret-i Haktan görünen İblisler.” tanımlaması yaptı.