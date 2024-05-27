Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Değişim' Açıklaması: "Boşuna Demiyorum Hançerlendik Diye"
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Değişim' Açıklaması: "Boşuna Demiyorum Hançerlendik Diye"
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimden 1 yıl sonra kendini savundu. Seçim sonrası değişim tartışmalarının hemen gündeme gelmesi hakkında açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu “E ben boşuna demiyorum hançerlendik diye” dedi.
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CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Kasım'da yapılan CHP kurultayı ve yerel seçimlerin ardından ilk kez canlı yayın konuğu oldu.
KRT canlı yayınında gündemi değerlendiren Kılıçdaroğlu seçim sabahı yaşanan değişim tartışmaları ile ilgili şu açıklamaları yaptı:
“E ben boşuna demiyorum hançerlendik diye. Niçin böyle bir talep birden bire patlıyor ben bunları biliyorum ama gereksiz bir tartışmaya zemin hazırlamak istemiyorum. Partideki en büyük değişimi yapan lider benim. Bugüne kadar siyasi partilerin unuttuğu birçok insanla ben yan yana geldim. Çöp toplayıcılarıyla, apartman görevlileri ile, ev temizliğine giden kadınların yanında kim vardı?”
İşte Kılıçdaroğlu’nun ‘hançerlendik’ açıklaması:
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