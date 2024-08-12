Kemal Kılıçdaroğlu Açıkladı: "Erdoğan ile Görüştürme Teklifi Geldi"
Kemal Kılıçdaroğlu Açıkladı: "Erdoğan ile Görüştürme Teklifi Geldi"
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında Fatih Altaylı’yı eleştirdi ve kendisine Erdoğan ile görüştürme teklifi geldiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, teklifi yapan kimseyi ise açıklamadı.
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Kemal Kılıçdaroğlu, EKOL TV’de Armağan Çağlayan’ın konuğu oldu ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.
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Fatih Altaylı’nın söyledi “O AK Parti’nin adamı” ifadelerini eleştiren Kılıçdaroğlu, “Benim söylediklerimi acaba kendisi söyleyebiliyor mu? Çünkü Kılıçdaroğlu'na çatmak çok kolay, yazmak çok kolay, hakaret etmek çok kolay. Şunun bunun adamı demek çok kolay.”
Kemal Kılıçdaroğlu, Armağan Çağlayan'ın, gazeteci Can Ataklı'nın Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na görüşme teklifi yaptığı iddiasını sorması üzerine ise Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan böyle bir teklif almadığını söyledi.
Kılıçdaroğlu, ““Ama olursa kabul etmeyeceğimi söyledim. Bu teklif birisi aracılığı ile geldi. Doğru bulmadım ve görüşmeyeceğimi ifade ettim” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerden sonra CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Genel Başkan Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirmişti.
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