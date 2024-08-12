Kemal Kılıçdaroğlu Açıkladı: "Erdoğan ile Görüştürme Teklifi Geldi"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında Fatih Altaylı’yı eleştirdi ve kendisine Erdoğan ile görüştürme teklifi geldiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, teklifi yapan kimseyi ise açıklamadı.