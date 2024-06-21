"Kemal Kılıçdaroğlu Adaylık Çalışmalarına Başladı, CHP İçin Geri Dönüyor" İddiası

TV100’de açıklamalarda bulunan siyasal iletişimci Nur Tuğba Aktay’ın verdiği kulis bilgisinde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP’de genel başkanlık adına çalışmalara başladığını ve parti tabanından bir talep olduğunu belirtti.

Aktay, CHP lideri Özgür Özel'in bu durumdan haberdar olduğunu ve yaptığı plansız açıklamaların bu sıkışmışlığın bir yansıması olduğunu söyledi.