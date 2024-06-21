"Kemal Kılıçdaroğlu Adaylık Çalışmalarına Başladı, CHP İçin Geri Dönüyor" İddiası
"Kemal Kılıçdaroğlu Adaylık Çalışmalarına Başladı, CHP İçin Geri Dönüyor" İddiası
TV100’de açıklamalarda bulunan siyasal iletişimci Nur Tuğba Aktay’ın verdiği kulis bilgisinde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP’de genel başkanlık adına çalışmalara başladığını ve parti tabanından bir talep olduğunu belirtti.
Aktay, CHP lideri Özgür Özel'in bu durumdan haberdar olduğunu ve yaptığı plansız açıklamaların bu sıkışmışlığın bir yansıması olduğunu söyledi.
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Başak Şengül ile Doğru Yorum programına konuk olan siyasal iletişimci Nur Tuğba Aktay’ın verdiği kulis bilgisi gündeme bomba gibi düştü.
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CHP'yle ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi veren Aktay Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık için yeniden çalışmalara başladığını iddia etti.
İşte Aktay’ın açıklamaları:
İşte Nur Tuğba Aktay'ın açıklamaları...
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