Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a: “Aklını Başına Al, Cenazeme Katılmanı İstemiyorum”
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a: “Aklını Başına Al, Cenazeme Katılmanı İstemiyorum”
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili paylaşım yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a yanıt verdi. Sert bir dille tepki gösteren Kılıçdaroğlu “Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun… Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim; Aklını başına al…” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya hesabından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a cevap veren Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NE OLMUŞTU?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın