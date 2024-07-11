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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a: “Aklını Başına Al, Cenazeme Katılmanı İstemiyorum”

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a: “Aklını Başına Al, Cenazeme Katılmanı İstemiyorum”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
11.07.2024 - 18:21

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili paylaşım yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a yanıt verdi. Sert bir dille tepki gösteren Kılıçdaroğlu “Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun… Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim; Aklını başına al…” dedi. 

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Sosyal medya hesabından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a cevap veren Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Sosyal medya hesabından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a cevap veren Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Sana ilk ve son kez cevap veriyorum;

Söylemediğim bir söz için ve dahi çıkan yalan haberi de tekzip ettiğim halde şu söylediklerine bak.

Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yoktur.

Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri yalnızca Anayasaya ve millete bağlıdır.

Hakarete varan ifadeler kullandın sustum.

Mustafa Kemal Atatürk'ün makamını temsil eden koltuğu fırlattın sustum.

Ama edepsize had bildirmek, kırk yetim giydirmek gibiymiş derler…

Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin.

Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun…

Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim; 

Aklını başına al…

Tanju, ne kadar kin varmış içinde…

Kinini daha da diri tut ve kork!

'Tanrı mısın?' Ne demek?

Allah'a sığınırım.

'Tarikat lideri misin?' Ne demek?

Hayatım tarikatlarla mücadele ederek geçti.

Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir, başımın üstünde yeri vardır.

Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez…

Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum...

Yazık sana, sana verdiğim emeklere…

NE OLMUŞTU?

NE OLMUŞTU?

Özcan, 10 Temmuz'da sosyal medya X hesabından paylaştığı mesajda 'Hatırlatmak için söylüyorum. Geçen yıl bu zamanlar değişim adı altında Ankara’ya yürüyordum! Herkes sessizdi neredeyse! Yürüyüş sonunda koltuk attığım kişi Kurultay da da, şimdi yaptıklarıyla da koltuk sevdasını gösteriyor! 50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?' demişti.

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