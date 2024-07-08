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Kemal Kılıçdaroğlu Yeni Video İle Geri Döndü: “Sizlere Sitem Etmek İstiyorum”

Kemal Kılıçdaroğlu Yeni Video İle Geri Döndü: “Sizlere Sitem Etmek İstiyorum”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
09.07.2024 - 00:08

Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olduğu genel seçim öncesinde sık sık yaptığı gibi yeni bir video daha yayınladı.

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CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni video yayınladı.

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni video yayınladı.

Seçim dönemi videolarına yeniden başlayan Kılıçdaroğlu, “Sizlere biraz da sitem etmek istiyorum. Kılıçdaroğlu dış devletlerin ajanı dediler, SSK'yı batırdı dediler, montaj videolar yaptılar. Siz de inandınız” ifadelerini kullandı.

Seçim dönemi videolarına yeniden başlayan Kılıçdaroğlu, “Sizlere biraz da sitem etmek istiyorum. Kılıçdaroğlu dış devletlerin ajanı dediler, SSK'yı batırdı dediler, montaj videolar yaptılar. Siz de inandınız” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu videosunu “Bazı unuttuğunuz şeyleri sizlere tekrar hatırlatmak ve artık sorgulatmak istiyorum… Ekonomi Bakanı da dinlesin!” ifadeleriyle paylaştı.

Kılıçdaroğlu videosunu “Bazı unuttuğunuz şeyleri sizlere tekrar hatırlatmak ve artık sorgulatmak istiyorum… Ekonomi Bakanı da dinlesin!” ifadeleriyle paylaştı.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı video:

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