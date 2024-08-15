Araçla Taşınan Scooter Bataryaları Bomba Gibi Patladı: Yanan Araç, Kullanılmaz Hale Geldi
Araçla Taşınan Scooter Bataryaları Bomba Gibi Patladı: Yanan Araç, Kullanılmaz Hale Geldi
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul'un Kadıköy ilçesi Zühtüpaşa Mahallesi Münir Nurettin Selçuk Caddesi üzerinde saat 02.00 sıralarında seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı.
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İddiaya göre, hafif ticari araç içerisinde taşınan scooter bataryaları bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Alevler kısa sürede aracı sararken olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, alev alev yanan araca müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.
Kullanılamaz hale gelen araç, çekici ile kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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İşte o anlar:
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martı denilen saatli bombalara ait sanirim
bataryalar altüst/ yatay olarak taşınmamali ve iki farklı batarya arasında mesafe olmalı. Öyle sallana sallana lityum taşınmaz! Bir işi düzgün yapın artık!
2 ay sonra hatasız diye sarı sitede..