Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ AK Parti'den İstediği Bakanlığı Açıkladı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ AK Parti'den İstediği Bakanlığı Açıkladı
Canlı yayına katılan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, geçtiğimiz seçimde Cumhur İttifakı'nı neden desteklemediğini açıkladı.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, katıldığı bir canlı yayında geçtiğimiz seçimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Canlı yayına katılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti ile yaptığı görüşmede İçişleri Bakanlığını istediklerini açıkladı. Prof. Dr. Ümit Özdağ, şunları söyledi: "AK Partili Numan Kurtulmuş'a, bize İçişleri Bakanlığı'nı verirseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklerim dedim."
İşte o anlar:
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Surileri göndermek, anadolu kalesi projesini uygulamak, iç işlerini alıp uyuşturucu baronları ile mücadele edecek Ümit Özdağa vermek, fikri ak parti tarafınd... Devamını Gör
ulan biri de şu malum şahsı menfaat için desteklemesin yeter be omurganız olsun artık
Kim kimi koparıyor kendi payının…