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Yaşadığı İlişkiler Yüzünden Canına Tak Eden Kullanıcı: 'Bu Saatten Sonra Beni Kimse Sevmese de Olur...'

Yaşadığı İlişkiler Yüzünden Canına Tak Eden Kullanıcı: 'Bu Saatten Sonra Beni Kimse Sevmese de Olur...'

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 23:23

Yaşadığımız ilişkiler bize tecrübe kazandırabilir. Fakat bazı tecrübeler derin yaralar bırakır, zaman zaman düşünmeden edemeyiz. Bir Twitter (X) kullanıcısı ise tecrübelerden o kadar bunalmış ki 'Beni bu saatten sonra kimse sevmesin' moduna girmiş.

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Bazen öyle ilişkiler yaşarız ki tam anlamıyla canımıza artık tak eder. 'Bu da mı tecrübe oldu yahu?' diye kendimize sorarken zaman zaman bunalıma bile girebiliriz.

Bazen öyle ilişkiler yaşarız ki tam anlamıyla canımıza artık tak eder. 'Bu da mı tecrübe oldu yahu?' diye kendimize sorarken zaman zaman bunalıma bile girebiliriz.

Bu kullanıcı da artık canına tak eden kişilerden bir tanesi. Hatta canına o kadar tak etmiş ki, 'Artık sevilmesem de olur' diyor.

Bu kullanıcı da artık canına tak eden kişilerden bir tanesi. Hatta canına o kadar tak etmiş ki, 'Artık sevilmesem de olur' diyor.
twitter.com

Peki bi' insan bu noktaya gelebilir mi? Diğer kullanıcılar ne düşünüyor bu durum hakkında?

Peki bi' insan bu noktaya gelebilir mi? Diğer kullanıcılar ne düşünüyor bu durum hakkında?

Gelin beraber bakalım...👇

Gelin beraber bakalım...👇
twitter.com

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👇
twitter.com
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Siz neler düşünüyorsunuz?

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