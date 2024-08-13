Yaşadığı İlişkiler Yüzünden Canına Tak Eden Kullanıcı: 'Bu Saatten Sonra Beni Kimse Sevmese de Olur...'
Yaşadığı İlişkiler Yüzünden Canına Tak Eden Kullanıcı: 'Bu Saatten Sonra Beni Kimse Sevmese de Olur...'
Yaşadığımız ilişkiler bize tecrübe kazandırabilir. Fakat bazı tecrübeler derin yaralar bırakır, zaman zaman düşünmeden edemeyiz. Bir Twitter (X) kullanıcısı ise tecrübelerden o kadar bunalmış ki 'Beni bu saatten sonra kimse sevmesin' moduna girmiş.
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Bazen öyle ilişkiler yaşarız ki tam anlamıyla canımıza artık tak eder. 'Bu da mı tecrübe oldu yahu?' diye kendimize sorarken zaman zaman bunalıma bile girebiliriz.
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Bu kullanıcı da artık canına tak eden kişilerden bir tanesi. Hatta canına o kadar tak etmiş ki, 'Artık sevilmesem de olur' diyor.
Peki bi' insan bu noktaya gelebilir mi? Diğer kullanıcılar ne düşünüyor bu durum hakkında?
Gelin beraber bakalım...👇
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