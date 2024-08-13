Yaşadığı İlişkiler Yüzünden Canına Tak Eden Kullanıcı: 'Bu Saatten Sonra Beni Kimse Sevmese de Olur...'

Yaşadığımız ilişkiler bize tecrübe kazandırabilir. Fakat bazı tecrübeler derin yaralar bırakır, zaman zaman düşünmeden edemeyiz. Bir Twitter (X) kullanıcısı ise tecrübelerden o kadar bunalmış ki 'Beni bu saatten sonra kimse sevmesin' moduna girmiş.

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