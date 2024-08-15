Aşk Meşk İşleri Onlardan Sorulur: Romantizmi Doruklarda Yaşayarak Partnerini Mutlu Eden Burçlar
Aşk Meşk İşleri Onlardan Sorulur: Romantizmi Doruklarda Yaşayarak Partnerini Mutlu Eden Burçlar
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İlişkilerde romantizm önemli... Aslına bakarsanız sağlam ilişkilerin temelini aslında sadakat ve romantizm oluşturuyor.
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Peki romantizm denilince akla hangi burçlar gelir? Hangi burçlar uzun vadede sizi mutlu eder?
İlk olarak romantizmi doruklarda yaşayan Terazilerle başlayalım...
Romantizmde bile gelenekselliği elden bırakmayan Boğalar!
Duygusallık denilince de onlar: Balık!
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Romantik, hassas ve duygusal: Yengeçler!
Sevdiklerini yere göğe sığdıramayan Aslanlar!
Ve son olarak, Akrepler!
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