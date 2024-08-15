Aşk Meşk İşleri Onlardan Sorulur: Romantizmi Doruklarda Yaşayarak Partnerini Mutlu Eden Burçlar

Su grubu Yengeç, tatlı, duygusal ve sadıktır. Her ne kadar sert bir dış kabuğa sahip olsa da, bu kabuk sadece içindeki yumuşak, hassas ve romantik kalbi korumak içindir. Bir kez o kabuğu aştığınızda, Yengeç sizi en değerli insanı olarak görür ve sizi mutlu etmek için her şeyi yapar.