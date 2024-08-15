Türkiye ve Irak'tan Tarihi Anlaşma: Bağdat'ta Güvenlik Merkezi, Eğitim Merkezi ve Vize Serbestisi Başlıyor!

Türkiye ile Irak arasında uzun süredir görüşülen mutabakat zaptı nihayet imzalandı. Bu anlaşma kapsamında, terörle mücadele amacıyla Bağdat’ta bir Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi kurulacak. Ayrıca, Irak vatandaşları için vize serbestisi uygulanacak. 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklılar için geçerli olacak bu uygulama, 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek.