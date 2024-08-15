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Türkiye ve Irak'tan Tarihi Anlaşma: Bağdat'ta Güvenlik Merkezi, Eğitim Merkezi ve Vize Serbestisi Başlıyor!

Türkiye ve Irak'tan Tarihi Anlaşma: Bağdat'ta Güvenlik Merkezi, Eğitim Merkezi ve Vize Serbestisi Başlıyor!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 19:34

Türkiye ile Irak arasında uzun süredir görüşülen mutabakat zaptı nihayet imzalandı. Bu anlaşma kapsamında, terörle mücadele amacıyla Bağdat’ta bir Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi kurulacak. Ayrıca, Irak vatandaşları için vize serbestisi uygulanacak. 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklılar için geçerli olacak bu uygulama, 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek.

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Türkiye ile Irak arasında uzun süredir görüşülen mutabakat zaptı nihayet imzalandı. Bu anlaşma kapsamında, terörle mücadele amacıyla Bağdat’ta bir Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi kurulacak. Ayrıca, Irak vatandaşları için vize serbestisi uygulanacak. 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklılar için geçerli olacak bu uygulama, 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek.

Türkiye ile Irak arasında uzun süredir görüşülen mutabakat zaptı nihayet imzalandı. Bu anlaşma kapsamında, terörle mücadele amacıyla Bağdat’ta bir Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi kurulacak. Ayrıca, Irak vatandaşları için vize serbestisi uygulanacak. 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklılar için geçerli olacak bu uygulama, 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadele konularını kapsayan mutabakat zaptının imzalandığını ve bu anlaşmanın tarihi bir öneme sahip olduğunu duyurdu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadele konularını kapsayan mutabakat zaptının imzalandığını ve bu anlaşmanın tarihi bir öneme sahip olduğunu duyurdu.

Fidan, açıklamalarında şunları dile getirdi:

Fidan, açıklamalarında şunları dile getirdi:

'Bu anlaşmada öngörülen Ortak Koordinasyon ve Eğitim Merkezleri marifetiyle, iş birliğimizi bir üst seviyeye taşıyacağımıza inanıyoruz. Terörle mücadele konusunda Irak’la geliştirmekte olduğumuz anlayış birliğini sahada somut adımlarla ilerletmeyi arzu ediyoruz. Bu yöndeki temaslarımızı kesintisiz sürdüreceğiz.'

Fidan, vize serbestisi kararını ise şu sözlerle açıkladı:

Fidan, vize serbestisi kararını ise şu sözlerle açıkladı:

'15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı kardeşlerimiz için vize serbestisi uygulamasını da 1 Eylül'de başlatma konusunda karar aldık'

İmzalanan mutabakat zaptına göre, Türkiye ve Irak arasında terörle mücadele amacıyla Bağdat'ta bir Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi ve Başika'da bir Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulacak.

İmzalanan mutabakat zaptına göre, Türkiye ve Irak arasında terörle mücadele amacıyla Bağdat'ta bir Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi ve Başika'da bir Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulacak.

Bakan Fuad Hüseyin 'Başika, Irak-Türkiye ortak eğitim kampına dönüştürülüyor. Üs alanındaki sorumluluk, Irak Ordusu'nda olacak' açıklamasında bulundu.

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