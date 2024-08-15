Türkiye ve Irak'tan Tarihi Anlaşma: Bağdat'ta Güvenlik Merkezi, Eğitim Merkezi ve Vize Serbestisi Başlıyor!
Türkiye ve Irak'tan Tarihi Anlaşma: Bağdat'ta Güvenlik Merkezi, Eğitim Merkezi ve Vize Serbestisi Başlıyor!
Türkiye ile Irak arasında uzun süredir görüşülen mutabakat zaptı nihayet imzalandı. Bu anlaşma kapsamında, terörle mücadele amacıyla Bağdat’ta bir Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi kurulacak. Ayrıca, Irak vatandaşları için vize serbestisi uygulanacak. 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklılar için geçerli olacak bu uygulama, 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek.
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Türkiye ile Irak arasında uzun süredir görüşülen mutabakat zaptı nihayet imzalandı. Bu anlaşma kapsamında, terörle mücadele amacıyla Bağdat’ta bir Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi kurulacak. Ayrıca, Irak vatandaşları için vize serbestisi uygulanacak. 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklılar için geçerli olacak bu uygulama, 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadele konularını kapsayan mutabakat zaptının imzalandığını ve bu anlaşmanın tarihi bir öneme sahip olduğunu duyurdu.
Fidan, açıklamalarında şunları dile getirdi:
Fidan, vize serbestisi kararını ise şu sözlerle açıkladı:
İmzalanan mutabakat zaptına göre, Türkiye ve Irak arasında terörle mücadele amacıyla Bağdat'ta bir Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi ve Başika'da bir Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulacak.
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