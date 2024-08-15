Pazartesiye Dikkat: HGS Ücretlerine Yüzde 40 Zam Yolda
Pazartesiye Dikkat: HGS Ücretlerine Yüzde 40 Zam Yolda
Akaryakıta gelen zamlar sonrası sıra Hızlı Geçiş Sistemi'ne de (HGS) geldi. Zamlı HGS fiyat tarifesi 19 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.
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Araç sahiplerine yine kötü haber geldi. Bankacılık sektörü yetkililerinden alınan bilgilere göre; HGS'ye yüzde 40 oranında zam yapıldı.
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t24'ün haberine göre; bankalar bu hafta yeni ücret tarifesini müşterilerine kısa mesaj yoluyla iletecekler ve yeni fiyat tarifesi 19 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.
Otomatik yükleme tutarının 245 TL'ye güncelleneceği söylenilirken, yeni düzenlemeyle birlikte HGS üyelerinin otoyol ve köprü geçişlerinde yetersiz bakiye sorunu yaşamasının önüne geçileceği belirtildi.
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